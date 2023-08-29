"Армия восстановления": безработные украинцы могут получать по 6700 гривен в месяц

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, проект направлен на поддержку людей, которые временно оказались без работы. Инициатива работает уже в 19 регионах.

Безработные в Украине могут получить по 6700 гривен в месяц. Для этого нужно принять участие в проекте "Армия восстановления" для выполнения общественно полезных работ. Почти 48 тысяч безработных в рамках этого проекта заработали уже 305 млн грн, сообщает Правительственный портал.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, проект "Армия восстановления" работает уже в 19 регионах.

"Этот проект направлен на поддержку людей, которые временно оказались без работы. Они могут приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получить оплату за них от государства в размере не менее 6700 грн", — отметила Бережная.

По информации заместителя министра, в Харьковской области привлечено 9 180 человек; в Полтавской — 7 037 человек; в Донецкой — 5 734 человека; в Черниговской — 5 152 человека; в Киевской — 5 140.

На период выполнения работ с людьми заключают трудовой договор, виды работ зависят от потребностей конкретного региона.

Чаще всего безработных привлекают к:

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения переселенцев;

плетение маскировочных сеток;

консервирование продукции для нужд ВСУ;

пошив одежды и ремонт военной амуниции;

помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медицинских учреждениях;

разбора завалов;

восстановление жилых домов и помещений;

расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, которые повреждены в результате боевых действий;

обустройство и укрепление блокпостов;

обустройство подвальных помещений под укрытия;

строительства защитных сооружений гражданской защиты;

укрепления дамб;

работ по заготовке дров для нужд военных и населения.

Напомним, 25 июля Фокус писал о том, как в Украине снижается безработица во время войны и спада экономики. В июне уровень официальной безработицы в Украине продолжает снижаться и обновил очередной исторический минимум.

Отметим, что по информации Программы развития ООН от середины марта 2023 года, девять из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война продлится весь 2023 год.