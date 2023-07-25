Всем работу: как в Украине снижается безработица во время войны и спада экономики

Без работы в июне 2023 года, согласно данным НБУ, оказались 113, 3 тыс. украинцев. Год назад безработными были почти 317 тысяч граждан.

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Уровень официальной безработицы в Украине продолжает снижаться и обновил очередной исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Судя по последней информации, в июне 2023 года в Украине безработными были 113, 3 тысячи граждан, среди которых 80,7 тысячи — женщины. Год назад безработных было 316,4 тысячи.

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Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, снизилось за год с 264,9 тысячи до 4 тысяч человек.

Отмечается, что потребность работодателей в работниках для замещения вакантных должностей составляет 45 тысяч. Нагрузка на одно свободное место составляет 3 тыс.

Какую работу сейчас предлагают украинцам

В Государственной службе занятости 11 июля опубликовали данные, которые показывают, что в Украине продолжает прослеживаться тенденция, когда работодатели активно ищут квалифицированных рабочих с инструментом и работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин. Самыми востребованными специалистами на рынке труда сейчас являются:

трактористы;

водители;

токари;

продавцы;

повара;

швеи;

слесари;

электрогазосварщики.

Напомним, Фокус рассказывал, что с 1 января 2023 года украинцы со статусом безработного будут получать меньший размер максимальной помощи по безработице: 6 700 грн вместо 9 750 грн, как было в 2022 году.

Отметим, что по информации Программы развития ООН от середины марта 2023 года, девять из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война продлится весь 2023 год.