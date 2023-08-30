Проблема не только в жаре: в "Укрэнерго" объяснили появление дефицита в энергосистеме

Как объяснил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, работа украинской энергосистемы поддерживается благодаря аварийной помощи с других стран.

Украинская энергосистема испытывает серьезные проблемы не только из-за сильной жары, но еще и из-за того, что потребители активно используют кондиционеры. На фоне этого резко возрастает потребление электричества и дефицит в энергосистеме, рассказал в эфире телемарафона 29 августа глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в последние две недели августа в Украине возникли сложности с покрытием потребления электроэнергии, поэтому энергетикам пришлось просить о помощи соседние страны.

"Довольно тяжело, потому что при таких высоких температурах сильно растет потребление: люди включают кондиционеры и соответственно потребляют гораздо больше электроэнергии", — рассказал он.

Он отметил, что главная проблема в энергосистеме сейчас — это дефицит генерации. Так многие электростанции, в том числе и тепловые, были повреждены во время обстрелов прошлой зимой, они до сих пор восстанавливаются. На плановых ремонтах сейчас все еще находятся много энергоблоков атомных электростанций.

"На фоне такой жары обычно сложно покрывать потребление особенно вечером, когда все возвращаются домой, включают электроприборы", — сказал Кудрицкий.

В пресс-службе "Укрэнерго" уже объясняли, что снизить потребление электроэнергии возможно, если:

ограничить использование кондиционеров;

при охлаждении помещения выставлять температуру не ниже 23 градусов;

мощные устройства, такие как стиральная машина, бойлер, использовать в ночное время, или использовать их поочередно, чтобы распределить нагрузку;

уменьшить пользование электрочайниками (важно набирать воды в чайник столько, сколько это нужно для приготовления чая в данный момент) и утюгом.

Этими приборами не стоит пользоваться в период с 16:00 до 23:00.

Ранее, 25 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению поврежденных энергосетей.

Напомним также, что 19 августа Владимир Кудрицкий отмечал, что украинские энергетики беспрерывно готовятся к отопительному сезону, поэтому к зиме украинская энергосистема будет "максимально готова".