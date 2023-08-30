Отсрочка отменяется. Кого в Украине вскоре могут мобилизовать из-за изменений в законодательстве

В Украине продолжаются дискуссии о возможности расширить круг лиц, подлежащих мобилизации на особый период — во время действия военного положения. Юристы говорят, что у законодателей есть много возможностей в этом направлении, в частности, внести изменения в законы, чтобы охватить мобилизацией студентов, аспирантов, государственных служащих и сотрудников полиции и БЭБ. Фокус узнал, кого могут лишить права на отсрочку.

В Украине продолжается объявленное военное положение, а вместе с ним и активная работа ТЦК и СП по привлечению в ряды ВСУ военнообязанных лиц. Между тем, парламент уже начинает постепенно менять законодательство с тем, чтобы расширить круг лиц, подлежащих мобилизации. Как недавно заявил министр обороны Алексей Резников, сегодня мобилизационный план еще не выполнен, но нет необходимости объявлять новую мобилизацию. "Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. У нас есть еще ресурсы с точки зрения правового плана", — сообщил Резников, передает "Интерфакс-Украина".

Правовой план — это возможности проводить мобилизацию, в соответствии с действующим законодательством. Однако парламент уже начинает менять законодательство таким образом, чтобы некоторые категории лиц были лишены права на отсрочку. "В Украине сейчас действует Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в соответствии со статьей 23 которого предусмотрены определенные категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации. Относительно изменений, которые были внесены в ЗУ о мобилизации на основании Закона № 3161-IX от 28.06.2023 года, — то данные изменения касались лиц, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных, согласно закону, их содержать. Таким образом, мы видим, что законодатель данными изменениями пытается уменьшить количество лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации на основании ухода за лицами с инвалидностью (женой или родителями)", — рассказал в комментарии Фокусу Александр Камша, адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Студентов — в армию: как могут изменить закон для возможности призыва учащихся вузов и аспирантов

Возможные изменения мобилизационного законодательства эксперты прогнозируют в направлении призыва студентов и аспирантов. О том, что такие планы уже обсуждаются, недавно сообщил представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он считает, что нужно отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто второй или третий раз получает высшее образование.

"Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", — сообщил депутат в интервью.

Юристы, опрошенные Фокусом, соглашаются: теоретически законодательство в Украине могут изменить таким образом, чтобы мобилизовать учащихся высших учебных заведений и аспирантов.

В Украине продолжаются дискуссии о праве студентов-мужчин на отсрочку

"Считаю, что рано или поздно повестки на мобилизацию получат почти все категории лиц. В настоящее время, уже давно ведутся разговоры о внесении изменений в ЗУ "Об образовании" и в соответствии со ст.23 ЗУ "О мобилизации" относительно студентов и аспирантов, количества их образований и их возраста. А значит, в абзац о предоставлении отсрочки соискателям профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам, обучающимся по дневной или дуальной формам получения образования, могут добавить об отсрочке с некоторыми особенностями", — считает адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Если исключат студентов и аспирантов из статьи 23 закона "О мобилизации", то они будут подлежать призыву на службу на общих основаниях.

О возможном внесении изменений в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит и Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

"Если будут приняты соответствующие изменения в Закон Украины, к примеру, исключат студентов и аспирантов из приведенной выше статьи 23, то тогда да, аспиранты и студенты будут подлежать мобилизации на общих основаниях. На мой личный взгляд, если соответствующие изменения будут внесены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то они не будут конкурировать со ст. 53 Конституции Украины, которая гарантирует гражданам Украины права на образование", — уверен Дмитрий Лазебный.

Сейчас в ТЦК студентам выдают справку о действующей отсрочке — ее нужно регулярно обновлять, раз в несколько месяцев Фото: sud.ua

По его мнению, возможны различные формулировки в законе о внесении изменений относительно мобилизации аспирантов и студентов, к примеру, изменения можно сформулировать таким образом, что за студентом или аспирантом сохраняется его учебное и научное место на время мобилизации. И после окончания войны и мобилизации, как ее составляющей, аспирант или студент сможет продолжить свое обучение или научную деятельность. То есть, если таким образом будут внесены в закон изменения, то это никак не будет противоречить Конституции, где говорится о праве граждан на образование.

Госслужба — не гарантия: будут ли мобилизовать работников государственных учреждений и Нацполиции

Увеличить количество лиц, которые могут быть мобилизованы, также возможно путем внесения изменений в законодательство относительно отсрочки для государственных служащих. То же самое парламент может применить и в отношении Национальной полиции. Однако пока вопрос призыва полицейских даже не обсуждается.

"В соответствии с требованиями ст. 23 ЗУ о мобилизации работники Национальной полиции Украины не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Следовательно, для того, чтобы призыв указанных лиц был возможен, необходимо будет внести изменения в ст. 23 ЗУ о мобилизации. Вопрос остается лишь, пойдут ли народные депутаты Украины на внесение подобных изменений в закон, ведь подобные изменения, насколько мне известно, даже не обсуждаются сейчас", — говорит Александр Камша.

Полиция, НАБУ, БЭБ, ГБР, Минобороны — сотрудники всех этих структур имеют законное право на отсрочку от мобилизации

Адвокат подчеркнул: согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизации", не подлежат призыву на военную службу по мобилизации работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины.

В законе говорится о целом ряде органов, работников которых сейчас не могут призвать. Но закон могут изменить Фото: НАБУ

Однако в этой статье нет ничего о сотрудниках некоторых других государственных учреждений, например, Антимонопольного комитета Украины или Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Значит, если государственной структуры нет в перечне в статье 23, то сотрудники таких органов могут получить отсрочку от призыва на основании других общих оснований для отсрочки, например, на основании временной непригодности к службе, в соответствии с заключением ВВК, или других общих оснований.

А если парламент решит расширить круг лиц, подлежащих мобилизации, за счет сотрудников вышеперечисленных структур (например, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ГБР), то тогда придется голосовать за соответствующие изменения в закон "О мобилизации". Хотя пока эксперты скептически оценивают перспективы такого законопроекта.

"Считаю, что принятие решения об их принудительной мобилизации невозможно, однако не исключаю возможности, что в дальнейшем, вероятно, будут изменения в законодательстве, которые бы позволили перевестись, например из полиции в ВСУ, потому что сейчас это невозможно", — отметила Катерина Анищенко.

Мобилизация педагогов: кого в сегменте образования могут призвать на службу

В Украине законодательство позволяет получить отсрочку от прохождения военной службы во время действия военного положения учителям, преподавателям, ученым. Об этом говорится в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако таким работникам нужно доказать, что они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования.

Однако отсрочку не могут получить работники других учебных заведений, например, частных и государственных или муниципальных детских садов, музыкальных школ, различных художественных объединений и художественных школ или школ искусств.

Сегодня учителей школ и преподавателей вузов не мобилизуют — они имеют право на отсрочку Фото: pexels.com

"Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" позволяет мобилизовать педагогических работников, работающих в учреждениях дошкольного и внешкольного образования. Сейчас в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект под № 8117, который позволит не мобилизовать указанных выше работников образования. Но сейчас указанный законопроект не рассмотрен Верховной Радой Украины", — сообщил Фокусу Дмитрий Лазебный. Он подчеркнул: категорию, которая в соответствии со ст. 23 не может быть мобилизована, призвать могут только по желанию конкретных лиц, а вот лиц, работающих в учреждениях дошкольного и внешкольного образования могут мобилизовать без их согласия, ведь они не имеют отсрочки, согласно законодательству.

Со временем при необходимости парламент может изменить закон — учителей начнут мобилизовывать Фото: УНИАН

Будут ли в будущем мобилизовать педагогов и ученых — вопрос открытый, ведь при необходимости провести масштабную волну мобилизации законодатели точно могут прибегнуть к изменениям законодательства с тем, чтобы мужчины — сотрудники учебных заведений — были мобилизованы .

Осужденных — в армию? Могут ли мобилизовать тех, кто совершил преступление

Есть еще одна категория лиц, которые пока не подлежат мобилизации, но в перспективе могут быть призванными в ряды ВСУ, если парламент внесет необходимые для этого правки в законодательство. Речь идет об осужденных за тяжкие преступления.

"Считаю, что в случае внесения изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины, мобилизация такой категории лиц будет возможна. А вот вероятна ли и правомерна ли такая мобилизация — это вопрос остается раскрытым", — говорит Катерина Анищенко. Она отметила: с одной стороны, мобилизация осужденных — это предоставление возможности обвиняемым, осужденным лицам проходить военную службу по призыву по мобилизации на особый период и быть полезным для своей страны во время войны, а не просто проживать за бюджетные средства.

В Украине пока не мобилизуют осужденных за тяжкие преступления лиц Фото: pexels.com

Но есть и другая сторона этого вопроса.

"Вместе с этим, ВСУ готовят личный состав в условиях, максимально приближенных к боевым. Самые сложные элементы подготовки: боевое слаживание подразделений и организация взаимодействия между ним в бою. И здесь остается открытым вопрос, могут ли военнослужащие доверять такому "побратиму", который не прошел полный курс воспитательных работ, и может ли быть подтвержден факт того, что такой "боец" стал на путь исправления своего поведения. А, как известно, в бою нужно доверять своему побратиму, как себе, и рассчитывать на его поддержку", — рассуждает адвокат.

Лица, осужденные за тяжкие преступления, сейчас исключены из воинского учета, говорят юристы

Дмитрий Лазебный пояснил: согласно ст. 14 закона "О воинской обязанности и военной службе", районные (городские) комиссии по вопросам приписки имеют обязанности по постановке на воинский учет военнообязанных граждан, которые, в частности, ранее были осуждены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания. А вот в статье 37 этого же ЗУ говорится, что исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины, которые были ранее осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Юристы говорят: нет целесообразности в возможном решении мобилизовать осужденных за тяжкие преступления лиц Фото: Getty Images

"Таким образом, осужденные за нетяжкие преступления и уголовные проступки лица подлежат призыву на военную службу по мобилизации на общих основаниях. Если речь идет о лицах, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, то их мобилизовать нельзя, потому что они исключены из воинского учета", — говорит Дмитрий Лазебный. Он считает, что пока нет необходимости менять законодательство, чтобы расширить круг лиц, подлежащих мобилизации, за счет осужденных за тяжкие преступления лиц.

"По статистическим данным, опубликованным Верховным Судом "Состояние осуществления правосудия по уголовным производствам и делам об административных правонарушениях судами общей юрисдикции в 2022 году" (слайд 43 и 46), — в 2022 году, к примеру, за тяжкие и особо тяжкие преступления по всей Украине было осуждено 18 661 человек, из них за особо тяжкие преступления — 1 007 человек. Соответственно, для охвата такой "аудитории" вносить изменения нецелесообразно, на мой взгляд, поскольку цифры потенциальных мобилизованных являются мизерными", — уверен адвокат.

Стопроцентно в тылу: какие категории и дальше будут иметь право на отсрочку

Хотя парламентарии и могут вносить разные изменения в закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке", действующими, скорее всего, будут оставаться нормы о праве на отсрочку для отдельных категорий, например, тех, кто содержит трех и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей до 18 лет, кто является опекуном ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также больных сложными заболеваниями детей. Вряд ли в Украине, даже во время тяжелой изнурительной битвы со страной-агрессором, найдутся те, кто предложит мобилизовать упомянутых лиц.

Однако адвокаты напоминают: во время особого периода в стране формируется военный резерв, и если будет принято соответствующее политическое решение, различные категории, которые сейчас имеют право на отсрочку, могут попасть в такой резерв .

Вероятно, в дальнейшем отсрочка будет сохраняться за одинокими родителями, многодетными и опекунами детей с инвалидностью Фото: pexels.com

"Сейчас в Украине действует система военного резерва. Она началась создаваться еще в 2006 году, дальнейшее развитие она получила в 2014 году и существенные изменения претерпела уже во время войны. Военный резерв — это часть ВСУ и других военных формирований, состоящая из лиц, которые являются военнообязанными гражданами. Основная задача резерва личного состава — собрать людей (в каком-то проценте), которые могут заменить определенные подразделения на фронте и пополнить воинские части, которые вывозятся с фронта. С учетом того, что все мужское население страны в возрасте от 18 до 60 лет, без ограничений по состоянию здоровья, является военнообязанным, соответственно, все военнообязанные формируют так называемый мобилизационный резерв страны, то есть являются резервистами и могут быть призваны на военную службу в любой момент, в случае принятия соответствующих изменений в закон", — говорит Катерина Анищенко.

В Украине парламент может вносить различные изменения с целью расширить круг лиц, подлежащих мобилизации Фото: 24 Канал

Наконец, говоря о будущих изменениях в законы Украины ради расширения круга лиц, подлежащих мобилизации, эксперты говорят, что все будет зависеть от состояния дел на фронте: если фронту будет нужно, внесут изменения в законодательство и мобилизуют то количество лиц, которое будет нужно .

"То есть это вопрос не совсем юридического плана, подвести нормативную базу под мобилизацию лиц, к примеру, воспитывающих трех и более детей, — не является сложной задачей. Вопрос в том, нужно ли это делать. Поэтому, если будет нужно, то перечень мобилизованных лиц расширят. Сейчас таких законодательных инициатив нет", — резюмирует Дмитрий Лазебный.