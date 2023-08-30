Украинским детям в Польше обещают стипендии для обучения: как и кто может получить

Из-за полномасштабной войны многие украинские семьи выехали за границу и сейчас обустраивают там свою жизнь. Тем временем стало известно, что украинские школьники в Польше могут претендовать на специальную стипендию, которая поможет снизить финансовую нагрузку на родителей ребенка.

Украинские школьники в Польше, которые учатся в местных школах, могут получить социальные выплаты, если семья ребенка испытывает финансовые сложности. В частности, украинцам положена школьная стипендия, сообщается на платформе "Спільно".

Кому выплатят стипендию

На эту помощь может претендовать семья школьника с низким уровнем доходов. Есть и дополнительные условия. Например:

родители безработные;

в семье есть лицо с инвалидностью;

один из членов семьи с тяжелой (длительной) болезнью;

семья может быть многодетной;

кто-то из членов семьи страдает от алкогольной зависимости;

в семье отсутствует один из родителей.

Финансовая помощь обеспечит базовые потребности учащихся, которые возникают во время обучения. Стипендия доступна и украинским беженцам.

Школьная стипендия выдается в двух формах:

полное или частичное покрытие расходов, связанных с обучением в школе;

в натуральной форме – приобретение одежды, учебных принадлежностей и материалов.

Решения о помощи принимают муниципалитеты, на территории которых расположена школа – государственная или частная.

Школьная стипендия в Польше: каков ее размер

Известно, что размер стипендии зависит от материального положения семьи. А именно:

176 злотых (1583 грн) в месяц – если доход в семье до 300 злотых на человека;

106 злотых (953 грн) в месяц – если доход в семье от 300 до 600 злотых на человека.

Как получить стипендию

Для этого нужно подать заявление в гминный или городской центр социальной защиты населения. Школьные стипендии выплачиваются после изучения платежной ведомости в кассе Муниципального центра социальной помощи (MOPS). Также деньги можно получить переводом на банковский счет заявителя.

Напомним, украинские беженцы в Германии в 2024 году будут получать повышенное пособие по безработице. Выплаты увеличатся так:

родители-одиночки или одинокие взрослые будут получать 563 евро (сейчас 502 евро);

дети до 6 лет – 357 евро (сейчас 318 евро);

дети в возрасте от 7до 14 лет – 390 евро (сейчас 348 евро);

дети от 15 до 18 лет – 471 евро (сейчас 420 евро).

Также напомним, что некоторым украинцам в 2023 году выплачивают финансовую помощь в размере от 5 до 30 тысяч гривен. Эти деньги предназначены для определенных категорий граждан, а именно:

киевляне-участники АТО без инвалидности: 5 тысяч гривен;

киевляне-участники АТО с инвалидностью II группы: 20 тысяч гривен;

киевляне-участники АТО I группы: 30 тысяч гривен.

Также Фокус объяснял, кто из украинских переселенцев имеет право на получение социальных выплат в течение года.