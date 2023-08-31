Доплаты к пенсиям от ООН: когда украинцы получат деньги

Некоторые украинские пенсионеры начали получать доплаты к своим пенсиям от ООН. Подавать заявку на выплаты не нужно, выплаты поступят украинцам, информация о которых есть в государственных реестрах.

В Украине стартовал проект по доплатам для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, который реализовывает Всемирная продовольственная программа ООН в Украине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кому выплачивают деньги?

Денежная помощь полагается гражданам Украины, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий (которые есть в перечне, определенный правительством) и получают пенсионные выплаты меньше 3 тысяч гривен. Также деньги перечислят тем пенсионерам, у которых не было других денежных пособий с 1 марта 2023 года. Например:

помощи на проживание для ВПЛ;

финансовая поддержка от международных организаций.

Те пенсионеры, которые подпадают под эти условия, в течение четырех месяцев будут получать сумму, которой не хватает до 3 тысяч гривен пенсии. Минимальный размер выплаты — 100 грн. Денежные средства поступают непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

"С ростом цен из-за войны, миллионам людей в регионах, пораженных боевыми действиями, трудно позволить себе вещи первой необходимости, и многие из них вынуждены уменьшать количество приемов пищи, или же покупать менее качественную и менее питательную пищу. Мы поддерживаем наиболее уязвимые слои населения через уже существующие инструменты социальной помощи, чтобы наши программы дополняли помощь от правительства", — отметила", — отметила директор Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Мэтью Холлингворт.

Как получить помощь?

Для этого обращаться никуда не нужно. Деньги будут начисляться согласно имеющейся в государственных реестрах информации о пенсионерах. Программа финансируется Европейским Союзом с дополнительными взносами Норвегии, Швеции и частных доноров.

Отметим, что на выплаты от ООН не смогут претендовать

граждане, у которых размер пенсионных выплат превышает 3 тысячи гривен;

пенсионеры, уже получавшие международную финансовую помощь через сервис "єДопомога";

украинцы, которым уже выплачивали госпомощь, в частности, ежемесячные доплатах для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Напомним, некоторые украинцы с августа 2023 года получают новый размер пенсии. Также напомним, у кого из граждан могут забрать пенсионные выплаты и почему.