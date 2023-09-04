Пообещали проблемы: в России придумали, как оставить иностранные банки в стране

В России все чаще возникают случаи, когда международные компании сворачивают свой бизнес в стране из-за нежелания попасть под санкции. Однако в российском правительстве уже предупредили, что иностранным банкам не дадут легко уйти с финансового рынка страны.

Банки с иностранным капиталом, которые захотят свернуть свою деятельность в России, перед своим уходом должны будут разморозить все российские активы. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает агентство Reuters.

"Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной — мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов", — сказал он.

Отвечая на вопрос о заявках на продажу активов, Моисеев сказал, что например, австрийский "Райффайзен банк" подобную просьбу российскому правительству не озвучивал.

Моисеев также рассказал, что сейчас правительственная комиссия изучает заявку одного иностранного банка, который хочет продать свои активы и уйти из рынка РФ.

Издание The Moscow Times пишет, что возможность выхода из РФ рассматривают:

"Райффайзен банк;

"ЮниКредит";

"Ситибанк".

В публикации сказано, что суммарные капиталы этих финансовых учреждений перед началом большой войны составляли 3,5 трлн рублей (27,5 млрд долларов). Россияне держали в этих банках вклады на сумму почти в 1 трлн рублей (27,5 млрд долларов).

По информации ЦБ РФ, уходящие иностранцы с марта 2022 года по март 2023 года заключили около 200 сделок по продаже российских активов, из которых 20% — крупные, стоимостью от 100 млн долларов.

Убытки иностранного бизнеса из-за списаний активов и упущенной выгоды, по данным Reuters, достигли 80 млрд долларов.

Напомним, 28 марта стало известно, что западные компании, желающие уйти из рынка РФ и продать свои активы, будут вынуждены внести прямое пожертвование в казну РФ.

В то же время, согласно исследованию Йельского университета, ряд известных компаний, которые обязались покинуть Российскую Федерацию после начала полномасштабной войны в Украине, до сих пор работают на территории страны-агрессора.