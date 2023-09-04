Неожиданное действие санкций: эксперты объяснили, почему в России начался топливный кризис

В южных регионах РФ заметили дефицит горючего. И это в период наибольшего спроса — кампании по сбору урожая. Опрошенные Фокусом эксперты говорят: так произошло вследствие ожидания нефтепроизводителями сокращения демпферных выплат и повышения акцизов на бензин и дизель. Кроме того, сказались антироссийские санкции.

Дефицит топлива в России — является следствием их провальной налоговой политики, убежден эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. Нехватка горючего спорадически возникает по всей стране. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пустая бензоколонка. Почему в России нефтяной кризис и какие он будет иметь последствия для агрессора".

"Реформа под названием "налоговый маневр", которая реализуется на протяжении последнего десятилетия, с постоянно вносимыми корректировками, не способствует равномерному насыщению внутреннего рынка РФ нефтепродуктами. Мы постоянно наблюдаем провалы этой политики и в центральных регионах, ведь не секрет, что в Московской области время от времени ощущается нехватка топлива, и на юге России, в национальных регионах ближе к Кавказу", — пояснил он.

Налоговая политика в РФ сделала более выгодным экспорт нефти, чем ее реализацию внутри страны

Нефтяные компании в РФ ожидают двукратного сокращения компенсаций на 30 миллиардов рублей в месяц и повышения акцизов на бензин и дизель.

"При таком распределении налогов компаниям значительно выгоднее нефтепродукты реализовывать на экспорт, а не продавать внутри РФ", — констатирует Рябцев. Поэтому нефтяные компании пытаются нарастить поставки продукции за рубеж, что также формирует дефицит на внутреннем рынке.

По словам Рябцева, ситуация, которая сложилась в РФ, вполне естественна в условиях чрезмерной регуляции рынка, где есть вертикально интегрированные нефтяные компании, "которые не несут никаких убытков от такой ситуации, потому что их основное направление — экспорт".

Кроме того, на предложение нефтепродуктов внутри страны давят вывод на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, а также перезагруженность железнодорожных путей. Последнее объясняется необходимостью переориентации экспорта угля с западных направлений на восток, а также перестройкой логистических цепочек из-за антироссийских санкций. Европейские санкции привели к тому, что Россия стала неспособной обеспечить топливом своих граждан.

Россия не имеет достаточно мощностей, чтобы переработать добытую нефть, которую отказывается покупать Европа Фото: РИА Новости

"На российских нефтеперерабатывающих заводах нет нефти, которую они своими мощностями могут переработать. Все резервуары забиты "тяжелой" нефтью, которая никому не нужна, потому что раньше ее потребляла Европа. Она покупала более "легкую" арабскую или американскую, смешивала с российской Urals и получала продукт для переработки", — объясняет Дмитрий Леушкин, директор группы компаний PRIME.

Этот логистический казус напрямую связан с санкциями Европы. Чтобы решить проблему, РФ может начать импортировать "черное золото".

РФ нуждается в "легкой" нефти, чтобы удовлетворить внутренний спрос на топливо

"Единственное, что они могут сделать, начать импортировать горюче-смазочные материалы из Ирана. Вплоть до такого смешного безобразия может дойти! Они будут пытаться создать смесь для переработки на своих заводах, например, с азербайджанской, которая более легкая, казахстанской", — резюмировал директор группы компаний PRIME.

Напомним, США ввела санкции против 11 физических и двух юридических лиц из РФ. Под новые ограничения попали лица и компании, причастные к похищению украинских детей, среди них оказался детский центр "Артек" в оккупированном Крыму, а также мать Рамзана Кадырова Аймани и Фонд Ахмата Кадырова.

Как ранее писал Фокус, санкции меняют глобальный рынок торговли нефтепродуктами. По словам Сергея Куюна, эксперта по энергетическим вопросам, все чаще в Европе и Украине оказывается нефтепродукт из США, топливо из Персидского залива и Индии, которая, скупая дешевую российскую нефть, получает на НПЗ продукт с низкой себестоимостью и поэтому имеет длинное логистическое плечо.