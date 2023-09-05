Злоупотребляли на восстановлении инфраструктуры после блэкаутов: СБУ проводит десятки обысков

Правоохранители начали уголовное производство из-за злоупотреблений на восстановлении энергетических объектов в Украине. Силовики в общении с журналистами отметили, что в нескольких регионах проходят более 20 обысков.

Служба безопасности Украины проводит более 20 обысков в нескольких регионах из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства 5 сентября сообщили в "РБК-Украина".

В материале говорится, что СБУ проводит обыски в рамках ранее открытого уголовного производства. Правоохранители во время общения с журналистами отметили, что все мероприятия проходят по закону.

"Сотрудники ведомства под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях осуществляются более 20 обысков", — добавили правоохранители в комментарии медиа "Суспільне".

Официально пресс-центр СБУ на момент публикации материала не комментировал информацию о проведении обысков из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры.

Напомним, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк 1 сентября предупредила, что осенью и зимой следует ожидать новой волны ракетных атак со стороны РФ. По словам представительницы Сил обороны, враг накапливает вооружение для ударов по инфраструктуре.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в этом году Украина лучше подготовлена к российским атакам. В то же время он объяснил, что защитить всю территорию страны трудно. Чиновник добавил, что "мы не можем сказать, что можем защитить все, но это будет гораздо лучше, чем было в прошлом году".