Бизнес под прицелом: Кабмин согласился вернуть налоговые проверки осенью

Правительство разрешило восстановить документальные (плановые и внеплановые) проверки, которые были запрещены до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины.

Кабмин Украины 5 сентября 2023 года поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок". Это значит, что с 1 октября мораторий на налоговые проверки украинских предпринимателей будет окончательно снят. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, налоговикам разрешат проводить документальные (плановые и внеплановые) проверки. Ранее они были под запретом до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории нашей страны.

"Проверки во время военного положения будут происходить, если появятся безопасные условия для их проведения", — сказано в сообщении Мельничука.

Напомним, 30 июля парламент принял в целом законопроект №8401 и вернул систему налогообложения на довоенный уровень. Изменения заработали с августа этого года. Этот документ – один из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением расширенного финансирования с МВФ.

Отметим, что проверки для бизнеса, запрещенные во время военного положения, возобновили частично – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута ранее объяснила Фокусу, что плановые и внеплановые проверки с 1 августа будут происходить с некоторыми ограничениями. Так, возобновляется проведение документальных проверок:

на обращение налогоплательщика;

в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;

по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе, постоянные представительства;

проверки (плановые и внеплановые) лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес), налогоплательщиков, предоставляющих финансовые, платежные услуги;

в части контроля за трансфертным ценообразованием;

внеплановые проверки СХД, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и валютной выручки по экспортным операциям;

документальные проверки в случае прекращения деятельности.

Закон №8401 также предусматривает, что 1 октября возвращается ответственность за нарушение в области применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Ранее Фокус писал, что предприниматели, которые торгуют товарами в интернете, не могут быть плательщиками единого налога первой группы, поскольку плательщики первой группы могут заниматься розничной торговлей исключительно с торговых мест на рынках. Но бизнесмен имеет право избрать как вторую, так и третью группу единого налога.