Некоторые украинцы не могут оформить пенсионные выплаты: что происходит

В Министерстве социальной политики сообщили, что речь идет не только о нескольких сотнях пенсионеров, потому что потенциально таких граждан может быть значительно больше.

Гражданам Украины, которые в свое время уехали на заработки в Россию и заработали там страховой стаж, теперь сталкиваются с такой проблемой, что не могут оформить себе пенсии в Украине. Об этом в эфире телемарафона заявила замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Она объяснила, что украинцы, которые жили в России или в оккупированном Крыму, а потом вернулись на подконтрольную территорию, сталкиваются с проблемами начисления и выплаты пенсий.

"Фактически у граждан, переехавших из Крыма на подконтрольную Украине территорию, нет возможности оформить пенсию. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение от пенсионного фонда РФ о том, что Россия не выплачивает такому гражданину пенсию", — сказала чиновница.

По ее словам, во время полномасштабной войны Украина не может получить эти данные от РФ. То есть фактически наша страна не может оформить пенсионные выплаты некоторым людям.

Марчак рассказала, что речь идет не только о нескольких сотнях пенсионеров — потенциально таких граждан может быть значительно больше.

"Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между РФ и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, которые часть жизни работали в России", — подчеркнула Дарья Марчак.

Ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев может рассчитывать на надбавку к пенсии в 2023 году. Выплаты зависят сразу от нескольких факторов. Некоторые начисляются к размеру пенсии автоматические, а за некоторыми нужно лично обращаться в ПФУ.

Также недавно в Кабмине Украины объяснили, когда пенсионерам проиндексируют пенсии и субсидии. Так, по информации Министерства социальной политики, индексация пенсионных выплат намечена на 1 марта, однако определить сроки можно будет после утверждения госбюджета, который будет зависеть от уровня инфляции в стране.