В Украине появились новые правила финмониторинга: кого будут контролировать банки

Для украинских банков с 7 сентября ввели новые обязанности и перечень индикаторов подозрительности. Также Национальный банк урегулировал работу с е-резидентами.

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о новых требованиях к осуществлению банками финансового мониторинга. Об соответствующих изменениях сообщила 6 сентября пресс-служба регулятора.

Отмечается, что нововведения поспособствуют повышению результативности мер по финансовому мониторингу и создадут условия для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.

Какие новые требования ввел Национальный банк с 7 сентября 2023 года:

банки обязали обязанность реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Это требование не распространяется на клиентов–физических лиц, которые занимаются обычными финансовыми операциями на суммы и в объеме, если их можно рационально обосновать;

расширен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом к установлению деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

также уточнена процедура осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Будут отрегулированы процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

Что изменится на валютном рынке осенью 2023 года

Анна Зотько объяснила Фокусу, что наличный курс в сентябре будет находится под влиянием решения НБУ, который разрешил населению покупать безналичную валюту без дополнительных условий. По словам эксперта, ориентиром для курсовых ожиданий будет диапазон 37,05-37,4 грн/долл.

"из-за конкуренции между двумя сегментами валютного рынка часть спроса будет перетекать в банковские приложения. Что будет заставлять курс на наличном рынке понемногу снижаться", — рассказала она.

Зотько отметила, что теоретически замедлить этот процесс может вероятный ситуативный дефицит наличной валюты, ведь банкам нужно будет подкреплять ею кассы.

"Но пока нельзя сказать, как именно будут вести себя украинцы. Может и не будет значительного спроса на снятие приобретенной безналичной валюты в конце концов и не возникнет. А если и так, вероятный дефицит вряд ли будет длительным", — сказала Анна Зотько.

Напомним, с июля 2023 года НБУ начал вводить Стратегию смягчения валютных ограничений. В рамках этой Стратегии 19 августа внесены изменения в торговлю валютой. В частности, планируют улучшить информирование людей в местах торговли иностранной валютой.

Также отметим, что Также добавим, что в июле в Украине в июне показатель инфляции впервые с начала полномасштабного вторжения снизился до самого низкого — 12,8% по сравнению с июнем 2022 года.