Рубль пробил "дно" вопреки планам ЦБ России в 10 раз увеличить продажи валюты, —росСМИ

По словам журналистов, Кремль сейчас давит на Центробанк РФ, так как "трехзначный доллар" не согласуется с риторикой победы над санкциями Запада.

Несмотря на решение Центрального банка РФ быстро увеличить продажи российского рубля для стабилизации курсов, валютный рынок страны-агрессора продолжает "катиться по наклонной". Об этом пишет издание Moscow Times.

По словам журналистов, 9 сентября американская валюта подорожала до показателя 98,54 рублей за доллар. Это максимальный показатель с 15 августа. Кроме того, поднялся и курс евро по отношению к российской валюте до показателя 105,68 рублей за 1 евро.

"Рублю ничего не помогает", — заявили аналитики инвестиционной компании БКС,

Издание отметило, что еще в середине прошлого месяца Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12% годовых. Также он потребовал от экспортеров продавать больше валюты. Не так давно он анонсировал планы 10-кратно нарастить интервенции на бирже.

"С 14 по 22 сентября ЦБ будет продавать юани на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительству РФ предстоит погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд", — сказано в сообщении.

В материале говорится, что Министерство финансов РФ будет платить в рублях из-за санкций, но часть держателей бумаг еще могут сконвертировать средства в валюту.

Журналисты отметили, что все это показывает, что Центробанк РФ обеспокоен ситуацией с курсами валют.

Аналитик Евгений Локтюхов сказал изданию, что доллар и евро отыграли уже больше половины падения после экстренного повышения ставки. Кремль сейчас давит на Центробанк РФ, так как "трехзначный доллар" не согласуется с риторикой победы над санкциями Запада. Кроме того, это вызовет ускорение инфляции как раз к президентским выборами в 2024 году.

Напомним, что 6 сентября сообщалось, что вслед за рублем в РФ рухнул рынок государственных облигаций. По словам журналистов, индекс цен облигаций федерального займа на Московской бирже падает третий месяц подряд. После того, как Запад ввел против РФ санкции, поток инвестиций обнулился, хотя раньше десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды.