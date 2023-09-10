Конец российской монополии: Украина впервые получила американское ядерное топливо (видео)

"Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Украина получила свою первую поставку ядерного топлива от Соединенных Штатов, что представляет собой важный шаг к разрушению российской монополии в этой сфере. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко сообщил в эфире телемарафона.

10 сентября компания "Энергоатом" впервые приняла поставку топлива из Соединенных Штатов для использования в реакторах типа 440. Это топливо было произведено совместно компанией Westinghouse и украинскими экспертами.

"Дальше будем работать, чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами", — рассказал Галущенко.

Как известно, Украина планировала получить топливо от Westinghouse Electric Company к 2025 году, но в связи с военной обстановкой этот процесс был ускорен.

Следует отметить, что "Энергоатом" стал первой компанией в мире, успешно заменившей российское топливо в реакторах типа ВВЭР-1000 на топливо от другого производителя.

Напомним, что "Энергоатом" начнет производство компонентов ядерного топлива в 2023 году.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросовет ввести санкции против атомной отрасли России в ответ на незаконные действия на оккупированной Запорожской АЕС.