Пенсии в Украине: в ПФУ объяснили, кто не сможет выйти на отдых в 60 лет

Законодательство позволяет гражданам выходить на пенсию по возрасту в 60, 63 или 65 лет. Однако стаж, необходимый для назначения выплат, ежегодно увеличивается.

На пенсию в 60 лет не смогут выйти те украинцы, которые не имеют достаточного количества страхового стажа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Отметили, что статья 26 Закона Украины от 09.07.2003 No 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Стаж для выхода на пенсию

В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет страхового стажа, который увеличивается ежегодно. В частности, в 2028 году нужно будет иметь 35 лет стажа для того, чтобы уйти на отдых при достижении 60 лет.

При достижении 60 лет, однако без наличия 30 лет стажа, человек имеет право на назначение пенсии по достижении 63-летнего возраста и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 65 лет нужно иметь 15 лет страхового стажа.

Отметили, что по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования исчисляется страховой стаж, приобретенный после 1 января 2004 года, а за работу до 1 января 2004 года — на основании трудовой книжки и других документов о стаже.

Размер пенсии по возрасту

Для каждого пенсионера индивидуально определяется размер пенсии. В частности, он зависит от приобретенного стажа и полученной заработной платы.

Назначение пенсии по возрасту

Пенсия по возрасту может быть назначена по обращению человека со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста в том случае, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

В сервисный центр ПФУ можно подать соответствующее заявление и пакет документов. Также это можно сделать в электронной форме через веб-портал электронных услуг Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года, то пенсию по возрасту могут назначить автоматически.

Напомним, работники учебных заведений могут выйти на пенсию в 55 лет. Для этого им необходимо иметь определенное количество стажа.

8 сентября первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказала, что украинцы, которые вернулись с временно оккупированных территорий или из РФ, могут иметь проблемы с пенсиями, если они получали выплаты от РФ.