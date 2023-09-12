Взяточники под прицелом: как украинцам правильно сообщать о коррупции и зарабатывать

Национальное агентство по предотвращению коррупции создало Единый портал сообщений обличителей коррупции. Сообщать о взяточничестве можно без ограничений, но вот для того, чтобы стать разоблачителем и претендовать на вознаграждение, украинцам нужно соответствовать некоторым критериям.

Борьба со взяточничеством в Украине вышла на новый уровень, поскольку заработал Єдиний портал обличителей коррупции. Теперь почти каждый гражданин может самостоятельно и анонимно сообщать о неправомерных действиях и даже получить за это денежное вознаграждение. Как именно работает портал и что нужно, чтобы получить статус разоблачителя, рассказала в эфире телемарафона глава отдела развития Института разоблачения Анастасия Ренкас.

По ее словам, сообщить о факте коррупции через Единый портал обличителей может каждый украинец. Но чтобы получить статус разоблачителя, нужно соответствовать некоторым критериям.

"Обличитель — это не просто заявление о совершении коррупционного или иного нарушения закона. Это непосредственно лицо, которое согласно своей профессиональной, трудовой деятельности или участия в процедурах таких, как закупка или прохождение конкурса, непосредственно соприкасается с организацией, в которой совершено правонарушение", — объяснила она.

Чтобы получить статус обличителя, как рассказала Ренкас, украинцам нужно соответствовать трем требованиям.

"Первое: физическое лицо не должно сомневаться в достоверности своей информации. Второе: находиться в трудовых, профессиональных или иных отношениях. Например, участвовать в обязательных процедурах, предусмотренных законодательством. Третье: сообщение о коррупции должно быть с фактическими данными, которые могут проверить. Тогда гражданин сможет быть разоблачителем", — подчеркнула Анастасия Ренкас.

Она отметила также, что сообщать о коррупции можно неограниченное количество раз. Но разоблачителем считается тот человек, который работает в организации, где присутствует коррупция.

"Просто сообщить об этом можно на портале, но тогда вы не будете проходить как заявитель и статуса разоблачителя у вас не будет. Поскольку информатор — это человек в середине организации, который сообщает о коррупции в этой организации", — сказала глава отдела развития Института разоблачения.

Она добавила, что приобрести статус "разоблачителя" и получить соответствующую защиту государства, может лицо "которое в организации и является информатором" или "с деятельностью которого связана эта информация".

Напомним, о запуске Единого портала обличителей коррупции сообщил в конце августа глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. На этой платформе граждане смогут анонимно отправлять сообщения работниками организаций о коррупции в их компаниях, которые потом будут рассматривать ее руководители, или уполномоченные по предотвращению коррупции, а также НАБУ, ГБР, НАПК, Национальная полиция.

Если благодаря сообщению разоблачителя коррупции суд признает кого-то виновным и решит взыскать деньги, разоблачитель сможет рассчитывать на 10% от этой суммы.

Также Фокус ранее писал о том, почему в Украине начали активно ловить коррупционеров.