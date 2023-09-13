ВСУ, зарплаты чиновникам и выплаты ВПЛ: на что выделят деньги в госбюджете на 2024 год

Ради увеличения расходов на оборону народным депутатам предложат несколько сократить прочие расходы на 11,4 миллиарда гривен.

Народные депутаты в ближайшее время рассмотрят правительственный законопроект, предусматривающий изменения в государственный бюджет, в том числе увеличение расходов на 317 миллиардов гривен. Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, Верховной Раде предлагают, например, на 315 миллионов гривен увеличить расходы Бюро экономической безопасности.

Таким образом, как отмечает нардеп, финансирование органа увеличится на 62%. Также правительство предлагает увеличить расходы и в других сферах. Например:

добавить 16,5 миллиарда гривен на пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;

и 5,97 миллиарда гривен на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза).

Ярослав Железняк также опубликовал детальную инфографику того, как могут увеличиться расходы государственного бюджета:

Как изменятся расходы госбюджета Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Топ-5 ведомств, которым увеличивают бюджет на 2024 год

Как видно из таблицы, финансирование многократно увеличат для:

Бюро экономической безопасности — было 503,5 тысяч гривен, станет чуть больше 818 тысяч гривен (+62,6%);

Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — было 7 804 611 миллиона гривен, станет 12 165 885 миллиона гривен (+55,9%);

Министерства внутренних дел Украины — 308 450 994 миллиона гривен, а станет 387 669 822 миллиона гривен (+25,7%)

Херсонской ОГА — было чуть больше 200 тысяч гривен, будет 248 863 тысячи гривен (+23,2%)

Министерства обороны Украины — бюджет ведомства превышал 1 миллиард гривен, а после перерасчета увеличится еще на 17%.

"В общих чертах уже можно увидеть на сколько не отвечают эти бюджетные изменения тому, как пытаются сейчас продать депутатам "бюджет обороныʼ", — отметил Железняк в своем сообщении.

Отметим, что по словам экс-главы Минобороны Украины Алексея Резникова, наша страна ежедневно тратит на войну против России не менее 100 миллионов долларов.

Напомним также, СМИ уже писали, как изменятся зарплаты и пенсии в Украине в ближайшие три года. По прогнозам, в 2024 году ВВП увеличится на 5%, а средняя зарплата в том же году составит почти 22 тысячи гривен.