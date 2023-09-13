Ремонты завершатся вовремя: Шмыгаль отчитался о готовности энергосистемы к отопительному сезону

По словам премьер-министра, Минэнерго взяло на себя обязательства, что к началу сезона заработают 25 энергоблоков тепловых электростанций, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подготовка энергосистемы к предстоящему осенне-зимнему периоду находится в завершающей стадии. Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабмина.

На заседании правительства премьер-министр отметил, что в настоящее время проведены ремонтные работы на 7 атомных энергоблоках, и еще два блока будут введены в эксплуатацию до начала отопительного сезона. Общая мощность этих блоков составит 7,8 ГВт.

Кроме того, также сообщается, что Минэнерго взяло на себя обязательства о вводе в эксплуатацию 25 энергоблоков тепловых электростанций к началу отопительного сезона, что обеспечит энергосистеме дополнительные 4,5 ГВт мощности.

По данным Минэнерго, всего в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.

"Отремонтировано почти 80% оборудования теплоэлектроцентралей. Продолжаются интенсивные ремонты, которые завершатся вовремя. Кроме того, отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов ГЭС мощностью почти 2,3 ГВт", — сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что подготовка энергосистемы к предстоящему осенне-зимнему периоду находится на заключительной стадии.

Добавляется, что к зиме готовы 15,2 тыс котельных, около 84% теплосетей, 78% центральных теплопунктов, более 80% жилых домов, 86% школ, детсадов и больниц.

Ранее эксперты говорили Фокусу, что даже если многочасовых отключений зимой не избежать, есть генераторы, которые устанавливаются на насосных станциях, на котельных, благодаря чему будет тепло и вода.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предполагал, что РФ, скорее всего, продолжит атаковать энергетическую систему Украины во время отопительного сезона, поэтому сейчас важно сформировать многоуровневую защиту для энергетических объектов.