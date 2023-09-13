С возможностью возвращения: владелец Tommy Hilfiger вышел из рынка РФ

PVH в августе вышла из капитала российского подразделения ООО "Пивиэйч Сторс Рус". Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры изменилось на ООО "Ритейл Экселенс".

Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) – владелица брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger – вышла с российского рынка. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

PVH передала местное подразделение топ-менеджеру, которое переименовало компанию и, очевидно, продолжит управлять ее локальными точками.

Эксперты считают, что подобное соглашение позволяет иностранным компаниям формально уйти с российского рынка, сохранив при этом возможность возвращения.

PVH в августе вышла из капитала российского подразделения ООО "Пивиэйч Сторс Рус". Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры изменилось на ООО "Ритейл Экселенс".

Корпорация PVH является крупным производителем одежды и владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.

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