Открывает путь репрессиям и коррупции: какие риски нового законопроекта о налоговых проверках

Возвращение налоговых проверок бизнеса инициирует правительство во исполнение условий Меморандума с МВФ. Однако эксперты видят в таком шаге ряд важных рисков для бизнеса.

Для МВФ имеет значение консолидация доходов бюджета, а поскольку судебная и правоохранительная система не в состоянии помочь с фискальной дисциплиной, то наш Минфин представляет проверки как инструмент такой дисциплины. Поэтому это и отражено в меморандуме. Об этом Фокусу рассказал исполнительный директор Case Ukraine Дмитрий Боярчук, комментируя инициативу правительства — законопроект №10016 об отмене моратория на налоговые проверки бизнеса.

"В стране доминирует презумпция вины по отношению к налогоплательщику. То есть, бремя доказывания невиновности лежит именно на налогоплательщиках. В таких условиях проверки — это инструмент репрессий и коррупции. Потому что проверяющим органам не нужно много доказательств (презумпция вины этого не предусматривает), чтобы создать проблемы для бизнеса. Поэтому складывается такая ситуация, чтобы под прикрытием наведения фискальной дисциплины возвращается масштабный инструмент выжимания коррупционной ренты", — говорит Боярчук.

По его мнению, проверки были бы нормальным инструментом, если бы в стране доминировало верховенство права и презумпция невиновности по отношению к налогоплательщику. То есть, если бы бремя доказывания вины лежало бы на представителях государства (так оно работает в правовых государствах). "Тогда проверка — это было бы упражнение по дополнительному сбору информации без нанесения вреда предпринимателю. Остановка деятельности или другие санкции только по решению суда. У нас реальность другая. Сначала наносится вред под видом проверок, а потом уже предприниматель доказывает, что это была ошибка", — рассказал эксперт.

В то же время, по мнению экспертов, опрошенных Фокусом, возможная отмена моратория на проверки способна активизировать деятельность налоговиков по проведению как плановых, так и внеплановых проверок.

"Активность налоговиков после снятия моратория не вызывает никакого сомнения, учитывая войну, дефицит бюджета и тот факт, что проверки массово не проводились уже почти 4 года. Внезапными для плательщиков станут не только внеплановые проверки, на которые налоговики любят приходить после запроса на информацию, но и плановые. Так, на период военного положения ГНС имеет право ежемесячно пересматривать утвержденный план-график проверок, внося в него изменения. При этом, после публикации новой редакции плана-графика проверка может быть начата уже через 30 дней", — рассказал Фокусу Андрей Реун, партнер, руководитель практики налогового права LCF Law Group.

Возвращение налоговых проверок будет означать начало преследований предпринимателей, говорят опрошенные Фокусом эксперты Фото: pexels.com

Андрей Реун говорит, что Налоговый кодекс содержит норму, которая освобождает плательщика от штрафов и пени, если проверка проводилась во время военного положения. Однако не стоит питать иллюзии относительно применения этой нормы. "Основным требованием является отказ плательщика от любого обжалования доначисленных обязательств. То есть от штрафов и пени плательщик будет освобожден, однако доначисленные налоги необходимо будет уплатить. Поэтому его будет ожидать выбор: уплатить все, однако без штрафов, или пойти ва-банк и отменить неправомерно доначисленные налоги. При этом, конечно, основания для обжалования должны быть надлежащим образом обоснованы, не последнюю роль в чем играет качественная подготовка к проверке", — предупредил адвокат.

По его словам, лучшим способом подготовки к проверкам является проведение допроверочного анализа деятельности, включающего проверку наличия надлежащей документации, ее качества, проверку наличия признаков рисковости у контрагентов, в том числе по цепи поставок, подготовку аргументации правомерности учета операций, которые могут иметь несколько различных вариантов квалификации в целях налогообложения.

"Такая проверка позволит не только увереннее чувствовать себя во время проверки, но и исправить некоторые ошибки учета путем подачи уточняющих деклараций, без начисления штрафов", — считает Андрей Реун.

Ранее Фокус сообщал, что С 1 августа начинают действовать изменения в Налоговый кодекс, внесенные законом №3219-IX от 30.06.2023. Парламент отменил единый налог 2% от дохода.