Для украинцев появилось много работы: в каких регионах больше вакансий и сколько платят

Самыми высокооплачиваемой в Украине остается работа в IT-cфере. Кроме этого достаточно высокие зарплаты предлагают водителям-международникам и риэлторам.

2023 год, как и предыдущий, стал одним из самых трудных периодов для украинской экономики. Многие украинцы остались без работы из-за закрытия предприятий или же просто уехали подальше от войны. Тем не менее в этом году рынок труда в Украине продолжил свое восстановление. Поэтому некоторые профессии снова востребованы. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Доходы больше, расходы тоже. Как зарабатывают украинцы и будут ли расти зарплаты".

Тенденции к улучшению ситуации на украинском рынке труда были заметны уже в августе, когда были зафиксированы рекорды по количеству вакансий и размеру зарплат. Как следует из данных кадрового портала work.ua, в последний месяц лета работодатели предложили соискателям более ста тысяч вакансий.

Пятерка областей по количеству предложенной работы выглядит так:

Киевская (33 283 вакансий); Днепропетровская (9 831); Львовская (9 705); Одесская (6 927); Харьковская (3 732).

При этом Киевский регион оказался среди лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%), Ровенской (+16%), Житомирской (+27%) и Черниговской областями (+29%).

Работой украинцев сейчас, прежде всего, обеспечивают следующие секторы:

"Сфера обслуживания" (19 449 вакансий); "Рабочие специальности, производство" (18 853); "Продажа, закупка" (13 449); "Розничная торговля" (12 497); "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (10 861); "Логистика, склад, ВЭД" (10 179).

Скачок предложений в августе, вероятно, был связан с началом нового учебного года: работодатели предлагали работу учителям математики и иностранных языков, искали учителей начальных классов, коррекционных педагогов и воспитателей.

В абсолютных цифрах самыми нужными специалистами оказались продавцы-консультанты (8 591), менеджеры по продажам (6 608), водители (3 504), повара (3 447) и бухгалтеры (3 334).

При этом достаточно высокооплачиваемую работу предлагают айтишникам, которым готовы платить от 27,2 до 80 тысяч гривен в месяц, водителям-международникам (42,5 тысяч гривен), риэлторам (35 тысяч гривен), Тем временем автоэлектрикам, автомеханикам, бурильщикам, главным инженерам в среднем выплачивают по 30 тысяч гривен..

Среди наименее оплачиваемых должностей оказались консьерж, санитар, уборщик, посудомойщик, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи. Им предлагают зарплату от 6,7 тысяч до 11 тысяч гривен.

Как уже писал как писал Фокус, в течение ближайших трех лет, как ожидается, валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Даже вопреки инфляции выплаты гражданам будут увеличиваться, поэтому уже в 2026 году средняя зарплата подрастет до 30 тысяч гривен.