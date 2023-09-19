Проверки решений ВВК в Украине: юрист рассказала, чем и когда они закончатся

В Украине продолжаются инициированные СНБО проверки решений военно-врачебных комиссий. В результате проверок могут быть пересмотрены уже ранее принятые комиссиями решения о непригодности к военной службе.

Президент Владимир Зеленский 12 сентября 2023 года подписал Указ № 576/2023, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 августа 2023 года относительно проверки решений военно-врачебных комиссий.

Как сообщила Фокусу адвокат по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская, Совет нацбезопасности принимал свое решение с учетом необходимости повышения эффективности обеспечения личным составом Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также с целью совершенствования организации работы ВВК в Вооруженных Силах Украины.

"Решение СНБО предусматривает проверку обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военного положения, то есть с 24 февраля 2022 года. Для организации и обеспечения такой проверки Кабинету министров было поручено в недельный срок создать рабочие группы среди представителей министерств, других центральных органов исполнительной власти, областных, КГГА, к сфере управления которых относятся учреждения здравоохранения, в составе которых функционируют МСЭК и ВВК", — рассказывает Алла Цимановская.

По ее словам, в течение трех месяцев такие рабочие группы должны проверить соответствующие решения МСЭК и ВВК, и если будут выяснены факты необоснованного принятия таких решений — чиновники будут инициировать их пересмотр и сообщать о них правоохранителям.

"В то же время, в двухнедельный срок правительство должно проработать вопрос об особенностях пересечения государственной границы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно годными) к военной службе", — говорит адвокат.

По ее мнению, деятельность МСЭК и ВВК в Украине, действительно, требуют вмешательства и изменений, поскольку в связи с наличием коррупционной составляющей, больные — воюют, здоровые — отдыхают.

Уже произошло достаточно большое количество случаев, когда военные имеют серьезные обострения болезней Фото: УНИАН

"Власть не может уже оставлять это без внимания, потому что есть соответствующая статистика, которая говорит о количестве мужчин призывного возраста, которые с 24 февраля 2022 года выехали за границу и не вернулись; и уже произошло достаточно большое количество случаев, когда военные или имели серьезные обострения болезней, или умирали в результате ухудшения состояния здоровья", — говорит эксперт.

Однако, по мнению Цимановской, пока нет гарантии, что проверки ВВК будут иметь эффект. Ведь уже сейчас отдельные эксперты ожидают не массовых изменений, а громких показательных разоблачений.

Ранее Фокус писал, что пригодность, ограниченная пригодность или непригодность военнообязанного к военной службе определяется ВВК в зависимости от степени той или иной болезни. Например, в случае эпилепсии при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств лицо признается непригодным с исключением с воинского учета, а в случае единичных эпилептических случаев без психических нарушений лицо может быть признано ограниченно годным в военное время.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила в Виннице более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали военнообязанным, желающим выехать за границу, поддельные документы.