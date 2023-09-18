Будут искать правду в суде: Украина будет судится с Польшей за право импортировать зерно

Торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что действия некоторых стран Европы по отношению к нашей стране являются юридически незаконными.

В ответ на запрет импорта своей сельскохозяйственной продукции, Украина подаст иск против Польши, Венгрии и Словакии. Материалы будет рассматривать Всемирная торговая организация (ВТО). Об этом заявил в интервью изданию Politico 18 сентября 2023 года заместитель министра экономики и торговли – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он рассказал журналистам, что украинская сторона хочет доказать, что действия этих стран являются юридически неправомерными.

"И поэтому завтра мы приступим к судебному разбирательству", — сказал Качка.

По его словам, своими действиями Польша и Венгрия показывают тотальное недоверие Евросоюзу. Он также считает, что открытое неповиновение Брюсселю позволит международным партнерам в будущем сомневаться в том, что Брюссель говорит от имени Европейского Союза.

"Уже много лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе", — сказал Качка.

По его мнению, "системный подход Будапешта и Варшавы по поводу игнорирования позиции институтов ЕС в торговой политике будет проблемой для ЕС в целом, потому что здесь нет единства".

Официальный Киев собирается подать иск на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию, а не через собственное торговое соглашения с Евросоюзом.

"Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства", — подчеркнул торговый представитель Украины.

Напомним, ограничения на импорт пшеницы, подсолнечника, кукурузы и рапса из Украины в Болгарию, Польшу, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию действуют с мая 2023 года. 15 сентября 2023 года Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. В то же время руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий назвал решение Еврокомиссии неправильным. В Польше пообещали, что не будут снимать эмбарго на украинское зерно. Инициативу польского правительства также поддержали Венгрия и Словакия.

Напомним, Фокус писал, что транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки".