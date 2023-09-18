Прибавка в несколько тысяч: как изменится средняя зарплата украинцев в 2024 году

В Украине средняя зарплата медленно, но растет. Тем временем в Кабинете министров спрогнозировали, как увеличится выплаты украинцев уже в 2024 году.

В 2024 году размер средней зарплаты в Украине вырастет с 18 118 до 21 852 гривен. В реальном измерении зарплата вырастет на 6%, сказано в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на следующий год.

В 2024 году ожидается рост потребления домохозяйств, чему будет способствовать увеличение среднемесячной заработной платы как в номинальном – до 21 852 грн, так и в реальном измерении – на 6%. Дополнительным фактором восстановления потребительского спроса будет выступать уменьшение уровня безработицы в 2024 году — с 18,8% в 2023 году до 13,4%", — говорится в документе.

Также в проекте государственного бюджета предусмотрели расходы на установление минимальной зарплаты:

с 1 января 2024 года — 7 100 гривен;

с 1 апреля 2024 года – 8 тысяч гривен.

Кроме этого, в первый день нового года оплата труда государственных служащих будет происходить на основе классификации должностей государственной службы, которая в частности будет предусматривать грейдовую систему должностных окладов. Размер минимального грейда будет установлен на уровне минимальной заработной платы.

Отметим, что проект государственного бюджета Украины на следующий год был утвержден Кабинетом министров 15 сентября 2023 года. Документ еще должна утвердить Верховная Рада.

Ранее Фокус писал, что в течение ближайших трех лет валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Несмотря на инфляцию в Украине, прогнозируется, что зарплаты украинцев будут постепенно увеличиваться, и к 2026 году достигнут показателя в 30 тысяч гривен.

Добавим также, что в проект госбюджета на 2024 год предусматривает собственные доходы общего фонда бюджета на сумму 1,560 миллиарда гривен, а также расходы общего фонда на сумму 3,108 миллиарда гривен. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность.