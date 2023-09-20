Чтобы зимой — тепло. Сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли до весны

В Украине продолжается сезон подготовки к отопительному сезону, и газовые хранилища продолжают получать новые объемы голубого полива. Однако среди рисков — обстрелы украинской ГТС российскими ракетами и возможное прекращение транзита российского газа. Насколько значимы эти риски и сможет ли Украина справиться с их последствиями?

Новый отопительный сезон Украина должна пройти без возникновения особых проблем, о чем говорят в НАК "Нафтогаз Украины" и в правительстве. Еще весной премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что к началу отопительного сезона в газовых хранилищах должно быть более 14 млрд кубометров. Уже в середине августа в подземные хранилища закачали более 13 млрд кубометров. Сейчас, согласно оценкам экспертов, в хранилищах уже более 14 млрд кубометров, однако не весь газ — украинский, часть газа находится там в режиме "таможенного склада" и принадлежит европейским компаниям и предназначена для потребителей нескольких европейских стран. Фокус исследовал, сколько газа уже имеет Украина на зиму и каким может быть новый отопительный сезон 2023-2024 годов.

Свой газ, чужой газ: сколько газа будет у Украины на отопительный сезон

По состоянию на середину сентября 2023 года в подземных хранилищах Украины уже 14,2 млрд кубометров газа, говорит Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Имеем в хранилищах 14,2 миллиарда с учетом таможенного склада и шортхола. То есть, реально мы имеем не 14,2 млрд куб, а 12,2 миллиардов, потому что 2 миллиарда — это таможенный склад и шортхол. Поэтому это надо учитывать", — говорит Владимир Омельченко. Он объясняет: сейчас Европейский Союз использует украинские мощности подземных хранилищ для закачки своего газа, который будет впоследствии направлен европейским потребителям.

В подземные хранилища закачивается не только газ для украинских потребителей, но и газ для европейцев Фото: УНИАН

Ранее в ОГТСУ сообщали, что в августе 2023 года импорт природного газа в Украину составил 1,096 млрд куб. м, из которых 66% поступило на хранение в режиме "таможенный склад". По услуге short-haul с целью закачки на "таможенный склад" поступило 34%. Лидером в транспортировке газа в Украину в прошлом месяце стала Словакия, из которой поступило 611,8 млн куб. м или 56% от всех объемов августа. Объемы с венгерского направления составили 215,9 млн куб. м (около 20%), из Молдовы поступило 166,9 млн куб. м (15%), а из Польши — 98,4 млн куб. м (9%). По словам министра энергетики Германа Галущенко, в Европе подземные хранилища газа заполнены на около 92% своей мощности. Поэтому возможности Укртрансгаза по хранению газа в ПХГ и услуга "short-haul", которую предоставляет Оператор ГТС, делают потенциал Украины, как газового хаба, привлекательным для европейских трейдеров.

Собственных запасов газа у Украины пока еще меньше, чем запланировано. Однако эксперты говорят, что никакого газового кризиса ожидать не стоит.

"Мне кажется, что более-менее мы проскочим этот сезон, если не будет аномальных холодов. Конечно, всегда лучше иметь про запас, что называется, но с учетом того, что еще можно больше закачать газа, то, я думаю, что более-менее выйдем на удовлетворительный уровень запасов природного газа", — считает энергоэксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Эксперты считают, что дефицита газа Украине удастся избежать Фото: Getty Images

Поэтому, вероятно, закачанного в украинские подземные хранилища газа должно хватить на отопительный сезон, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

В Украине этой зимой будет достаточно газа для обеспечения потребностей потребителей, говорят эксперты

"Я не вижу существенных проблем с газом сейчас. Конечно, из 14 млрд кубометров, которые закачали, более 2 миллиардов принадлежат частным компаниям, и "Нафтогаз" к этому газу не имеет никакого отношения. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть достаточное количество газа в целом, и газ продолжает закачиваться, и я думаю, что Украина будет достаточно обеспечена газом", — уверен Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Стоп транзит? Готова ли украинская ГТС к остановке транзита российского газа

Одним из рисков прошлой зимы эксперты называли возможную остановку Россией транзита своего газа по территории Украины. Этой зимой этот риск никуда не делся, ведь война продолжается и Украина может ожидать от государства-агрессора любых провокаций, в том числе и касающихся прекращения поставок газа европейским потребителям, который поступает в ЕС через украинскую газотранспортную систему .

Однако в Минэнерго недавно заявили, что провели стресс-тестирование ГТС. "Украинская ГТС и ПХГ готовы работать в условиях нулевого транзита. Также газотранспортная система готова к ОЗП 2023/2024 в условиях вызовов войны, а отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа. Такая независимая техническая оценка предоставлена международной экспертной группой после проведения моделирования работы ГТС и ПХГ по потенциальным сценариям в случае атак врага на газовую инфраструктуру, других чрезвычайных ситуаций и остановки транзита российского газа", — сообщили в Минэнерго.

В условиях войны РФ может пойти на остановку транзита своего газа в Европу по украинской газотранспортной системе

"Риски, что Россия пойдет на остановку транзита, всегда есть. Важно просто правильно оценивать эти риски. На мой взгляд, они, возможно, превышают 30%. Безусловно, к этому нужно готовиться. И эти стресс-тесты — они, действительно, были очень важны. И они продемонстрировали то, что каких-то критических проблем для украинской газотранспортной системы в случае прекращения российского транзита не будет. Это важнейший вывод, потому что украинская газотранспортная система сегодня имеет достаточно много профицитных мощностей по транспорту природного газа. И она может их использовать в случае прекращения транзита, может применять другие режимы работы", — говорит Владимир Омельченко.

Еще одним риском третьей уже военной зимы являются возможные ракетные обстрелы газовой инфраструктуры. Однако эксперты говорят, что, во-первых, пока продолжается транзит, такие обстрелы именно ГТС маловероятны. Во-вторых, даже в случае попадания в определенные сегменты ГТС, это не повлечет таких катастрофических последствий, как при попадании в мощности электроэнергетической отрасли.

Эксперты говорят: бить ракетами по ГТС россияне могут, однако, скорее, после остановки транзита российского газа, то есть в условиях "нулевого транзита" Фото: УНИАН

"Те удары по газовой инфраструктуре, что были в прошлом году, они касались газодобывающих объектов, не газотранспортной системы. Газотранспортную инфраструктуру россияне стараются не трогать пока что. Почему? Потому что идет же транзит их газа в Европу. Да, он там минимальный, но тем не менее, он есть. Но если будет принято решение о прекращении транзита, то спланированные обстрелы нашей ГТС возможны", — считает Михаил Гончар.

Однако эксперты считают, что даже при условии обстрелов газотранспортной системы, степень повреждений ГТС в результате обстрелов будет в разы меньше вреда, нанесенного ракетными ударами ВС РФ отечественным электросетям и электростанциям .

Россияне могут прибегнуть к обстрелам украинской ГТС, однако существенных последствий для потребителей не будет, уверены эксперты

"Если честно, я буду очень рад, если часть тех ракет и дронов, которые направлены на электроэнергетику, будут перенаправлены на газотранспортную систему. Потому что результата это россиянам не даст никакого. То есть наша газотранспортная система значительно менее уязвима, чем электроэнергетическая система. Поэтому эффективность этих ударов будет значительно ниже. И я абсолютно уверен, что серьезный ущерб газовой системе с последствиями для потребителей нанесен не будет", — говорит Александр Харченко.

Цена газа. Как могут измениться цены на газ и отопление в Украине

Новый отопительный сезон в Украине мог бы "подарить" потребителям и новые платежки. Однако пока стоимость газа для населения и для предприятий теплокоммунэнерго остается такой же, как и в прошлом году. Ведь действие Положения о возложении специальных обязательств на рынке природного газа (ПСО) Кабмин продлил до 15 апреля 2024 года.

Что в итоге? Производители тепла и горячей воды будут получать от НАК "Нафтогаз Украины" газ по тарифу 7420 грн за тысячу кубометров. Для населения ГК "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" в размере 7,96 грн за куб. м (с НДС) до 1 мая 2024 года, сообщили в "Нафтогазе".

Стоимость газа для потребителей должна оставаться на уровне цены прошлого сезона Фото: УНИАН

А вот какой будет в новом сезоне стоимость отопления в многоквартирных домах, зависит не только от цены на газ, но и от местных властей. Например, сейчас предприятие "Киевтеплоэнерго", которое обеспечивает горячей водой и теплом жителей столицы, сообщает о тех же тарифах, которые действовали и в прошлом отопительном сезоне, а именно: 97,89 грн за кубометр горячей воды и 1654,41 грн за Гккал (при условии наличия счетчика тепла).

"Тарифы на отопление выставляются местными властями, это от местной власти больше зависит, какими они будут в новом сезоне. Но я не вижу никаких предпосылок для реформирования цен. Если есть заявление "Нафтогаза", что до конца апреля цены не меняются, то, скорее всего, так и будет, и только потом возможен пересмотр. Но с экономической точки зрения, мы так понимаем, что, если бы не поддержка государственного бюджета, то должны были бы тарифы вырасти", — пояснил Александр Харченко.