Хватит ли газа на всех: в "Нафтогазе" рассказали, что с запасами топлива на зиму

Новый отопительный сезон в Украине должен стартовать чуть более чем через месяц. Тем временем в "Нафтогазе" рассказали, как наполняются газохранилища страны и хватит газа на зиму.

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В украинских газохранилищах к отопительному сезону 2023/2024 закачать рекордное количество "голубого топлива". Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что дополнительные объемы газа для подготовки к новому отопительному сезону компания закупила у частных газодобытчиков.

"В совокупности с объемами газа частных добытчиков, хранящих их в украинских ПХГ, НАК уже в ближайшее время перевыполнит поставленный правительством показатель накопления газа в подземных хранилищах для прохождения отопительного сезона", — сообщили в "Нафтогазе".

Отмечается, что этот газ понадобится, поскольку потребление голубого топлива на ТЭЦ и ТЭС уже возросло на 200%. При этом "Нафтогаз" планирует выкупить у частных компаний всю их годовую добычу.

Как изменилась добыча газа на фоне войны

Боевые действия не очень сильно повлияли на добычу газа в Украине. Так, 8 сентября компания "Укргаздобыча", которая является частью "Нафтогаза Украины" сообщила, что с начала 2023 года увеличила суточную добычу газа на 3,31 миллиона кубометров. Такого результата во время войны удалось достичь благодаря тому, что в Украине с начала года появились 54 новые газовые скважины, которые уже введены в эксплуатацию.

При этом по итогам 2022 года компания пробурила 47 новых скважин. А буровикам покорились сразу два рекорда бурения в рамках месячной и суточной проходки.

В то же время природного газа (товарного) в прошлом году было добыто 2,5 млрд кубометров. Это на 3% меньше, чем за весь 2021 год.

Отметим, что по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в украинских газохранилищах по состоянию на конец июля было сосредоточено почти 10,5 млрд кубометров газа. В планах украинского правительства было до зимы накопить 14 млрд кубометров "голубого топлива".

Добавим, что в 2022 году сезон отбора газа в Украине стартовал 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. По ходу прошлого отопительного сезона наша страна израсходовала 5,572 млрд кубометров газа.

Напомним, недавно Фокус писал, что часть Донецкой области останется без отопления зимой. Обеспечить восемь городов региона центральным отоплением невозможно из-за перебитых газопроводов, но власти обещают обеспечить людей печками и дровами.