Чи вистачить газу на всіх: у "Нафтогазі" розповіли, що із запасами палива на зиму

Новий опалювальний сезон в Україні має стартувати трохи більше ніж за місяць. Тим часом у "Нафтогазі" розповіли, як наповнюються газосховища країни і чи вистачить газу на зиму.

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В українських газосховищах до опалювального сезону 2023/2024 закачати рекордну кількість "блакитного палива". Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Повідомляють, що додаткові обсяги газу для підготовки до нового опалювального сезону компанія закупила у приватних газовидобувників.

"У сукупності з обсягами газу приватних видобувачів, які зберігають їх в українських ПСГ, НАК уже найближчим часом перевиконає поставлений урядом показник накопичення газу в підземних сховищах для проходження опалювального сезону", — повідомили в "Нафтогазі".

Зазначається, що цей газ знадобиться, оскільки споживання блакитного палива на ТЕЦ і ТЕС уже зросло на 200%. При цьому "Нафтогаз" планує викупити у приватних компаній весь їхній річний видобуток.

Як змінився видобуток газу на тлі війни

Бойові дії не дуже сильно вплинули на видобуток газу в Україні. Так, 8 вересня компанія "Укргазвидобування", яка є частиною "Нафтогазу України", повідомила, що з початку 2023 року збільшила добовий видобуток газу на 3,31 мільйона кубометрів. Такого результату під час війни вдалося досягти завдяки тому, що в Україні з початку року з'явилися 54 нові газові свердловини, які вже введено в експлуатацію.

При цьому за підсумками 2022 року компанія пробурила 47 нових свердловин. А буровикам підкорилися відразу два рекорди буріння в рамках місячної та добової проходки.

Водночас природного газу (товарного) торік було видобуто 2,5 млрд кубометрів. Це на 3% менше, ніж за весь 2021 рік.

Зазначимо, що за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), в українських газосховищах станом на кінець липня було зосереджено майже 10,5 млрд кубометрів газу. У планах українського уряду було до зими накопичити 14 млрд кубометрів "блакитного палива".

Додамо, що 2022 року сезон відбору газу в Україні стартував 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття. Під час минулого опалювального сезону наша країна витратила 5,572 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав, що частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Забезпечити вісім міст регіону центральним опаленням неможливо через перебиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками і дровами.