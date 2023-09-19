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Выплаты ВПЛ расширят: кто еще из украинцев сможет получать пособие

Андрей Галицкий
Украинским беженцам после возвращения домой обещают выплаты от государства

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, государство хочет помочь гражданам адаптироваться после возвращения в страну.

Украинские беженцам, которые сейчас живут за границей, смогут оформить выплаты, предусмотренные для вынуждено перемещенных лиц (ВПЛ) после того, как вернутся в Украину. Об этом в эфире телемарафона 19 сентября заявила заместитель министра социальной политики Дарьи Марчак.

"Все граждане при возвращении из-за границы и которые не имеют места жительства в результате разрушения дома, или если жилье находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий, то эти граждане так же имеют право на назначение выплат для ВПЛ", — рассказала она.

Как объяснила Марчак, финансовые выплаты помогут вернувшимся людям адаптироваться в стране. Деньги будут выплачивать вплоть до того момента, когда семья сможет найти работу, арендовать жилье.

По словам чиновницы семья, которая возвращается из-за границы, сможет оформить выплаты через пятнадцать дней после своего возвращения.

"Такую норму предусматриваем, чтобы обезопасить от миграции, когда человек приезжает на выходные, потом выезжает в Европу и таким образом сохраняет право на выплаты в обеих странах одновременно", — сказала Марчак.

Она отметила, что сама процедура подачи заявления на выплаты для ВПЛ не меняется, надо обращаться в управления соцзащиты, или через "Дію" подать заявку и после обработки всех документов выплаты будут назначены.

К слову, в 2023 году размер денежной помощи переселенцам составляет:

  • 3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;
  • 2 000 гривен — остальным всем остальным гражданам.

Напомним, некоторым переселенцам вскоре выплатят новую финансовую помощь. Деньги украинцам выплатит Союз рабочих самаритян Германии, но выплаты смогут получить переселенцы, которые переехали во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Кроме того Организация Объединенных Наций (ООН) планирует запустить программу в рамках которой жители Николаева будут получать по 1,5 тысячи гривен ежемесячно. Денежная программа при поддержке ООН продлится примерно четыре месяца.