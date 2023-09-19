Выплаты ВПЛ расширят: кто еще из украинцев сможет получать пособие

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, государство хочет помочь гражданам адаптироваться после возвращения в страну.

Украинские беженцам, которые сейчас живут за границей, смогут оформить выплаты, предусмотренные для вынуждено перемещенных лиц (ВПЛ) после того, как вернутся в Украину. Об этом в эфире телемарафона 19 сентября заявила заместитель министра социальной политики Дарьи Марчак.

"Все граждане при возвращении из-за границы и которые не имеют места жительства в результате разрушения дома, или если жилье находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий, то эти граждане так же имеют право на назначение выплат для ВПЛ", — рассказала она.

Как объяснила Марчак, финансовые выплаты помогут вернувшимся людям адаптироваться в стране. Деньги будут выплачивать вплоть до того момента, когда семья сможет найти работу, арендовать жилье.

По словам чиновницы семья, которая возвращается из-за границы, сможет оформить выплаты через пятнадцать дней после своего возвращения.

"Такую норму предусматриваем, чтобы обезопасить от миграции, когда человек приезжает на выходные, потом выезжает в Европу и таким образом сохраняет право на выплаты в обеих странах одновременно", — сказала Марчак.

Она отметила, что сама процедура подачи заявления на выплаты для ВПЛ не меняется, надо обращаться в управления соцзащиты, или через "Дію" подать заявку и после обработки всех документов выплаты будут назначены.

К слову, в 2023 году размер денежной помощи переселенцам составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

— детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — остальным всем остальным гражданам.

Напомним, некоторым переселенцам вскоре выплатят новую финансовую помощь. Деньги украинцам выплатит Союз рабочих самаритян Германии, но выплаты смогут получить переселенцы, которые переехали во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Кроме того Организация Объединенных Наций (ООН) планирует запустить программу в рамках которой жители Николаева будут получать по 1,5 тысячи гривен ежемесячно. Денежная программа при поддержке ООН продлится примерно четыре месяца.