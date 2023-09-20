Больше долгов: сколько будет занимать Украина в следующем году, согласно проекту госбюджета

В следующем году правительство планирует привлечь 2,2 трлн грн для финансирования госбюджета-2024. В частности, 421,6 млрд грн на внутреннем и 1,77 трлн грн на внешнем рынках. На погашение внешних долгов в следующем году государство потратит 184,9 млрд грн. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что в 2024-м возможны риски с получением финансов от международных доноров.

Согласно проекту госбюджета-2024, который недавно правительство внесло в Раду, в следующем году Украина планирует привлечь 1,774 трлн грн или 40 млрд долларов внешнего финансирования. Если все они будут получены в виде займов, то общий государственный долг Украины достигнет почти 180 млрд долларов. Об этом пишет Фокус в новой статье "Закупка дронов и поддержка ветеранов: с каким госбюджетом будем отражать агрессию РФ в 2024".

"План по привлечению $43 млрд (дефицит бюджета + погашение валютных долгов) внешнего финансирования кажется достаточно амбициозным, но, если источники финансирования будут подтверждены, это будет значительным положительным фактором для украинской экономики", — отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Старт избирательной кампании в США может повлиять на задержку выделения грантов и займов для Украины Фото: Коллаж: Фокус

Среди рисков задержки платежей в пользу Украины — начало избирательного процесса в США, продолжает эксперт. По его словам, это может несколько отсрочить утверждение займов или грантов.

Ставка на внешнего инвестора: почему правительство не хочет выпускать ОВГЗ

Проект бюджета предусматривает дефицит на уровне 1,6 трлн грн, или $39 млрд с учетом правительственного прогнозного среднегодового курса. Эту "дыру" правительство собирается закрывать исключительно зарубежным финансированием.

"Дефицит бюджета должен быть практически полностью покрыт внешним финансированием. Правительство планирует 100% уровень рефинансирования внутренних долгов, то есть финансирование дефицита бюджета с внутреннего рынка не планируется", — отметил Ваврищук.

Таким образом, объем правительственных заимствований на внутреннем рынке, согласно проекту госбюджета-2024, равен плановому погашению за год — 420 млрд грн. Вероятно, это объясняется ожиданиями высокой стоимости внутреннего долга (19,0%), предполагают в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики. Ведь в этом году произошла активизация внутреннего рынка благодаря повышению ставок.

Объем правительственных заимствований на внутреннем рынке в 2024-м будет равен объему погашений. Это связано с ожиданием высоких ставох по внутреннему долгу.

"За 8 месяцев 2023 года правительство на внутреннем рынке привлекло около 360 млрд грн от размещения ОВГЗ, что на 100 млрд грн больше, чем выплатило по погашениям. Банки увеличили свой портфель на 73 млрд грн, а физические и юридические лица — на 33 млрд грн вместе с начала года", — констатируют в KSE.

Если Минфин все же решит привлечь финансы на внутреннем рынке через выпуск правительственных облигаций, это решение будет реализованным, говорят специалисты.

Если правительство решит привлечь финансирование на внутреннем рынке, ОВГЗ будут пользоваться спросом, говорят эксперты Фото: zn.ua

"Факторы, которые способствовали активизации привлечения инвесторов, будут присутствовать и в 2024 году, поэтому можно рассчитывать не только на 100% rollover долга, но даже и на увеличение портфеля держателей ОВГЗ, если Минфин увидит в этом потребность", — отметили в Центре KSE.

Напомним, в августе международные резервы снизились до почти 40,4 миллиарда долларов, или на 3,2%. Среди основных причин — выплаты за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в сумме 306,5 миллиона долларов, в частности, 169,1 миллиона долларов — долг перед Всемирным банком.

Также Фокус писал, что для Украины важно стабильное поступление финансовой помощи от США, которые ежемесячно нам предоставляют $1,25 млрд в виде грантовой поддержки. По словам исполнительного директора CASE Ukraine Дмитрия Боярчука, это балансирует бюджет и держит валютный рынок.