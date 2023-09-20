Дальше без "Газпрома": как Молдова избавляется от российской газовой зависимости

Контроль над газотранспортной системой Молдовы отныне осуществляет компания, не связанная с российским "Газпромом".

В рамках разделения деятельности по транспортировке и распределения газа у российского монополиста "Газпром" отобрали операционный контроль над газотранспортной системой Молдовы. Сообщение об этом 19 сентября появилось на сайте "Молдоватрансгаз" ("дочка" компании"Молдовагаз", 50% акций которой владеет "Газпром").

Как отмечается в публикации, изменения — это часть анбандлинга, то есть в Молдове происходит разделение деятельности по транспортировке и распределению газа.

Молдова обязалась выполнить эти условия в рамках третьего энергопакета Евросюза. Кроме того, это же требование было одним из условий присоединения страны к договору о создании Энергетического сообщества.

В опубликованном сообщении также сказано, что летом 2023 года власти страны решили передать активы "Молдоватрансгаз" другой компании. Их получила румынская Vestmoldtransgaz, которая на правах аренды будет управлять газотранспортной системой следующие пять лет.

Арендное соглашение предусматривает, что Vestmoldtransgaz получил действующие контракты по техническому обслуживанию и обеспечит непрерывность операционных процессов, связанных с инфраструктурой транспортировки природного газа.

Тем временем напомним, что Россия неоднократно грозилась остановить транзит своего газа по территории Украины. На фоне этого в Минэнерго недавно заявили, что провели стресс-тестирование ГТС.

"Украинская ГТС и ПХГ готовы работать в условиях нулевого транзита. Также газотранспортная система готова к ОЗП 2023/2024 в условиях вызовов войны, а отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа, — сообщили 31 августа 2023 года в Минэнерго.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко сообщил 16 августа, что Украина не будет продлевать с Россией действие контракта на транзит газа. Договор между странами актуален до 2024 года, однако министр подчеркнул, что РФ может прекратить действие контракта в любой момент, поскольку действующая сделка зависит именно от российской стороны.