Варшава молчит: как Киев пытается договориться с Польшей и снять запрет на ввоз зерна

Украина предлагает Польше согласится на предложенный компромисс, иначе запрет на ввоз украинской агропродукции навредит самой же стране.

Украинское правительство учло все опасения польских фермеров по поводу поставок агропродукции из Украины и предложило Польше консенсус, что быстрее разрешить проблему. Об этом сказал в эфире программы "Свобода. Утро" торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, Украина настаивает на том, что все заинтересованные стороны должны воспользоваться предложенным консенсусом.

"Нас возмущает то, что польское правительство думает, что есть более легкие решения, как, например, запрет зерна. Только в этом есть недопонимание", – объяснил он.

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Качка рассказал, что запрет на импорт украинской агропродукции навредит самой же Польше. Тем не менее Варшава пока молчит в ответ на предложенный Киевом компромисс.

"Наверное, польское правительство думает, а пока мы ведем дискуссию в таком только публичном формате, к сожалению. Причем у нас есть рабочие механизмы дискуссии с Еврокомиссией, и даже с остальными четырьмя государствами, у нас есть конструктив. Я имею в виду те государства., которые тоже ввели запрет", – подчеркнул украинский торгпред.

При этом он отметил, что в Киеве не будут молчать, если Польша будет и дальше запрещать поставки новых товаров из Украины. По словам Качки, тогда украинское правительство намерено внедрять зеркальные меры.

"Это будет худший сценарий, из всех, которые мы закладывали. Потому что опять же базовый сценарий заключается в том, что мы предложили очень действенный механизм, учитывающий интересы польских аграриев. Мы не будем говорить на языке ультиматумов. Мы не повторяем действия наших партнеров", – подытожил Тарас Качка.

Отметим, что компромиссный вариант, который предложила Украина Польше, Словакии и Венгрии состоит в том, что экспорт четырех групп агротоваров из Украины будет под постоянным контролем. Так, по словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, украинским экспортерам будут проводить верификацию на поставки за границу. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС

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Напомним, 19 сентября Тарас Качка сообщил, что Киев собирается запретить ввозить лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши в ответ на запрет на импорт украинского зерна.

Напомним, что Польша угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС на фоне зернового кризиса. В торговой войне Варшаву поддерживает Словакия и Венгрия.

Также Фокус рассказывал, что в Польше придумали, как Украине решить зерновой кризис. Так, сосед Украины предложил создать механизм, который позволит как можно быстрее отправлять продовольствие за пределы ЕС.