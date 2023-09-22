Под нож — проекты развития: как изъятие "военного" НДФЛ повлияет на громады

Правительство ожидает получить 93,7 млрд грн в 2024 году за счет изъятия из местных бюджетов средств по налогу на доходы военнослужащих. Эти средства будут направлены в спецфонд госбюджета на финансирование обороны. Опрошенные Фокусом эксперты предостерегают: у громад появятся проблемы с финансированием своих расходов.

Поступления от налога на доходы физлиц за последний год существенно выросли. Так, за январь-март 2023 года местные бюджеты получили 24,6 млрд грн таких доходов, что на 329% больше, чем в 2022 году. Это произошло из-за увеличения числа военнослужащих и размера их денежных выплат. Об этом пишет Фокус в новой статье "Будет меньше денег на асфальт? Зачем налоги военных забирают у местных громад".

Правительственный законопроект № №10037, который парламент поддержал за основу, предлагает изъять средства "военного" НДФЛ из местных бюджетов в пользу спецфонда госбюджета уже с 1 октября. Инициативе предшествовали сообщения о закупке не насущных в условиях войны вещей из местных бюджетов, например овощерезок и барабанов.

Инициатива появилась после обвинений в растрате чиновницы Днепровской РГА, которая хотела закупить овощерезки по завышенным ценам Фото: Киевская городская прокуратура

"Есть добросовестные общины, которые поддерживают военных и не тратят средства на неуместные закупки, но не все общины такие — поэтому мы видим тендеры на строительство стадионов и перекладывание асфальта. Это средства, которые можно и нужно в полном объеме направлять на обеспечение сил обороны", — сказала Фокусу председатель комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа.

Поскольку средства с такого НДФЛ уплачивались по месту регистрации предприятий, то больше их получали громады, где зарегистрированы воинские части. Таким образом, те ОМС, которые таких объектов не имеют, почувствуют проблемы с финансированием.

"Минфин берет в пример такие общины, где зарегистрированы воинские части, где мостят золотом тротуары, потому что некуда девать деньги, и их выпячивает как верх расточительства и говорит: теперь рубим головы всем. И 110 млрд минус за год. Это треть всего НДФЛ", — говорит директор ОО "Институт развития территорий" Юрий Ганущак.

В условиях изъятия "военного" НДФЛ, количество дефицитных бюджетов возрастет с 227 до 543

По подсчетам Центра экономической стратегии, если местные бюджеты не получат "военный" НДФЛ, количество дефицитных бюджетов увеличится с 227 до 543, в том числе 270 будут иметь дефицит более 10%.

"К вопросу изъятия таких значительных денежных средств из местных бюджетов во время войны следует относиться крайне осторожно, — убежден адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный, — Поскольку в условиях войны, когда другим способом наполнять местные бюджеты почти нечем, оставление местных территориальных громад без поступлений денежных средств может повлечь крайне негативные последствия".

В случае принятия инициативы, местным бюджетам не хватит средств на ремонты, в частности, в школах Фото: Из открытых источников

По словам Ганущака, принятие инициативы приведет к тому, что ряд программ, которые есть в местных бюджетах, придется сократить. В первую очередь под нож пойдут проекты развития, капитальные ремонты. Кроме того, это опасно накануне отопительного сезона.

"Местное самоуправление выполняет основную работу по поддержке жизнедеятельности населенных пунктов, в которых живут военнослужащие и их семьи. И этот НДФЛ позволяет делать дотации на инфраструктуру, готовить города к зиме, когда враг снова будет нарушать электро- водо-, газоснабжение. Резервы горючего, генераторы для общин и тому подобное. Государство все это не финансирует, а без жизнедеятельности городов возможности по использованию их для нужд обороны значительно сократятся, у нас и так большой отток кадров, большая эмиграция. Если забрать деньги на инфраструктуру, то центральный бюджет все это финансировать не будет. К каким последствиям это может привести зимой? К катастрофическим", — убежден журналист Юрий Бутусов.

Из средств с НДФЛ общины имели возможность проводить ремонты для подготовки к зиме

К тому же по состоянию на сейчас государство не компенсировало местным бюджетам всех расходов. "Речь идет в частности о 35 млрд грн разницы в тарифах на газ, что срывает подготовку к отопительному сезону. Также местные общины не получают запланированные средства на восстановление поврежденных объектов, социальные выплаты и тому подобное. Все это значительно усложняет социально-экономическую ситуацию в регионах", — отметил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Напомним, в правительственном проекте государственного бюджета-2024, который передали в Раду, на 5% по сравнению с нынешним годом, увеличены расходы на Министерство социальной политики. В частности, на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (в т.ч. поддержка ВПЛ), предлагают выделить 88,7 млрд грн, а на субсидии и компенсации за приобретение твердого топлива — 49,9 млрд грн.

Также Фокус писал, что постановление 590, которое должно регулировать очередность расходов местных бюджетов, где безопасность — на первом месте, на практике не всегда выполняется . Часто расходы, которые не связаны с безопасностью и обороной, позиционируются, будто это расходы на укрытие.