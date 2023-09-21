"Дія" запускает новую услугу: кому она будет полезной и как протестировать
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, какая новая услуга скоро появится в "Дії" и почему она будет полезна многим гражданам.
В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование услуги, с помощью которой украинцы смогут быстро и без очередей оплачивать штрафы за административное правонарушение. Об этом сообщил 21 сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он объяснил, что гражданам страны сложно запомнить все правила и законы, поэтому люди часто их нарушают. Например, проходят таможенный контроль, но не декларируют средства. Или курят в общественных местах, чего делать нельзя.
"Новая услуга в "Дії" позволит оплатить штраф без кучи бумаг, походов в суд и банк. Для этого потребуется всего несколько кликов в приложении", — рассказал он.
Сейчас Министерство цифровой трансформации проверяет, работает ли услуга корректно и является ли удобной для пользователей. Для этого и проводят бета-тестирование, к чему могут присоединиться и обычные украинцы.
Сделать это можно по ссылке, если:
- гражданину исполнилось 16 лет;
- у него есть верифицированный Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в "Дії";
- судебное дело со штрафом за админнарушение.
Соцпомощь в "Дії"
В начале сентября 2023 года украинским родителям разрешили через портал "Дія" подавать следующие заявления на получения социальной помощи:
- при усыновлении ребенка;
- по уходу за больным ребенком;
- помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу.
Недавно Фокус объяснял, кто из украинцев может воспользоваться новой услугой "регистрация недвижимости в "Дії". С помощью нововведения мошенники лишаться возможности подделать документы, а граждане смогут получать компенсацию на ремонт жилья в рамках программы "єВідновлення".
Еще Фокус рассказывал, что в "Дії" теперь можно заменить водительское удостоверение: пошаговая инструкция.