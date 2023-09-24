Некоторые пенсионеры могут получить прибавку к пенсии: названа сумма

Доплату могут получить украинцы в 70, 75 и 80 лет. Пенсионеры, выплаты которых больше 10340,35 гривны, не могут рассчитывать на надбавку.

Некоторые пенсионеры могут получить возрастную прибавку к пенсии. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Отметили, что такие пожилые люди от 75 лет могут получить доплату в размере 456 гривен. На выплату не могут рассчитывать украинцы, размер пенсий которых превышает 10340,35 гривны.

Также размер надбавки может быть меньше, чем 456 гривен. Поскольку пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет имеют право на получение доплаты в размере 300 гривен. Поэтому, если пожилой человек получал эти деньги, то по достижении 75 лет он получит разницу между 300 и 456 гривен — то есть размер пенсии увеличится лишь на 156 гривен.

Кроме этого, с 1 апреля 2020 года в Украине установили возрастную надбавку для пенсионеров от 80 лет. Они получают дополнительно 570 гривен.

Добавили, что доплаты к пенсии для украинцев от 70 до 75 лет начали начислять с 1 октября 2022 года, тогда как для пенсионеров в возрасте от 75 лет — с октября 2021 года.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что размер будущей пенсии можно узнать онлайн на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно будет воспользоваться пенсионным калькулятором. Также через пенсионный кабинет можно увеличить размер пенсии с помощью внесения дополнительных страховых взносов.

Участники боевых действий имеют право на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, то есть 523,25 гривни. Общий размер пенсий лиц со статусом УБД не может быть ниже 210% прожиточного минимума — 4395,30 гривни.