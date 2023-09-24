"єВідновлення": Как получить компенсацию на восстановление жилья

Как получить компенсацию и где можно потратить деньги? Министерство восстановления расширило список бизнесов-партнеров программы.

Украина запустила программу "єВідновлення" в мае 2023 года. Государство компенсирует гражданам ущерб за поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии жилье. Кто и как может получить компенсацию, а также на что и где потратить полученные деньги, рассказывается на сайте Дії.

Кто имеет право на компенсацию?

Заявку на получение помощи по программе "єВідновлення" могут подать граждане Украины, чье жилье было повреждено или полностью разрушено в ходе военных действий и не подлежит восстановлению. По условиям программы некоторые категории граждан имеют приоритет в очередности получения компенсации. В первую очередь средства на восстановление получат:

участники боевых действий;

люди, получившие ранение и ставшие инвалидами в результате войны;

ветераны войны;

члены семей погибших военнослужащих;

мобилизованные;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью I и II групп;

родители-воспитатели детских домов семейного типа;

попечители и опекуны;

приемные родители и патронатные воспитатели;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Все остальные категории граждан регистрируются в порядке "живой очереди".

Подсанкционные особы, а также осужденные за преступления против национальной безопасности не имеют права на участие в программе "єВідновлення". Эти же ограничения распространяются на их наследников.

Что нужно сделать для получения компенсации?

Для начала нужно предоставить данные о разрушенном или поврежденном жилье: населенный пункт, тип недвижимости, ее площадь. Также нужно описать повреждения и предоставить их фото.

В случае поврежденного жилья нужно:

Подать заявку на услугу Поврежденное имущество в приложении "Дія". Открыть счет "єВідновлення" в банке. Подать заявку на выплату через "Дію" Разрешить осмотр имущества для установления суммы компенсации комиссией местных властей. Дождаться внесения решения в Реестр поврежденного и разрушенного имущества. Получить деньги на карту "єВідновлення".

Если жилье было полностью разрушено, порядок действий следующий:

Подать сообщение о разрушенном имуществе в приложении или на портале "Дія". Подать заявление о выплате за разрушенное имущество в приложении. Дождаться получения сертификата. Подать заявку в "Дії" для бронирования средств по сертификату и дождаться подтверждения бронирования. Заключить сделку у нотариуса. Забронированные средства поступят на счет продавца имущества.

Сколько можно получить?

Сумма компенсации зависит от сложности повреждений, но не может превышать 200 тысяч гривен. Размер помощи определит специальная комиссия после осмотра разрушенного жилья и на основании средней стоимости необходимых ремонтных работ.

На что можно потратить полученную компенсацию?

Компенсация "єВідновлення" предназначена для приобретения стройматериалов и оплату работ. Потратить деньги можно только у продавцов и подрядчиков, которые имеют соответствующие КВЕДы деятельности. Денежные средства можно потратить на приобретение строительных материалов и оплату работ. Потратить деньги можно только у продавцов и подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы.

В сентябре Министерство восстановления расширило список категорий бизнеса, которые могут стать партнерами программы:

1520 – жилищное и торговое строительство;

1711 – вентиляция, водопровод и теплоснабжение;

1731 – электромонтажные работы;

1740 – облицовка плиткой и кафелем, каменная кладка, изоляция, мозаика, штукатурные работы;

1750 – плотничные работы;

1761 – наружная обшивка стен, кровельные работы, отделка листового металла;

1771 – бетонные работы;

5065 – электрическое оборудование и комплектующие;

5074 – оборудование для водопровода и отопительной системы;

5198 – лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;

5200 – товары для дома;

5211 – строительные магазины;

5231 – магазины стекла, красок, обоев.

5713 – напольное покрытие;

8911 – архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

При одновременной покупке строительных материалов и товаров, которые не предусмотрены программой "єВідновлення", придется оформлять отдельные чеки.

Напомним, украинцы могут самостоятельно рассчитать компенсацию за уничтоженный дом. В Украине появился компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья.

Также Фокус писал о том, заплатят ли украинцам за самостоятельный ремонт и что нужно изменить для этого в действующем законодательстве.