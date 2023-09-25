Будет сложнее, чем в прошлом году: почему в ЕС зимой могут возникнуть проблемы с газом

Несмотря на то, что Евросоюз уже заполнил подземные газовые хранилища, запасы не гарантируют победу в газовой войне с Россией, которую Москва продолжает вести с европейскими странами.

Европейскому Союзу в новом отопительном сезоне 2023/2024 не удастся сократить потребление газа на уровне прошлого года, поскольку и у промышленности, и у населения почти исчерпаны возможности для экономии, а новые — дело слишком дорогое. Об этом 24 сентября сообщили в ВВС.

Так, по словам еврокомиссара Кадри Симсон, сейчас Евросоюз зависит от российского газа менее чем на 8%. Если потребление сократят, блок сможет сэкономить до марта 2024 года еще 65 млрд кубометров.

В публикации сказано, что по оценкам Междунаро́дное энергети́ческое аге́нтство (IEA), в первом полугодии 2023 года спрос на газ в Европейском Союзе снизился на 30 млрд кубометров. То есть, как пишут журналисты, чтобы прогнозы Симсон стали реальностью, европейцам придется втиснуться в самые холодные месяцы с такими же показателями, как и прошлой зимой, которая была очень теплой.

При этом в Европейском центре Коперника прогнозируют, что в октябре температура воздуха будет выше нормы. Также специалисты считают, что в целом теплая погода в Западной Европе будет царить вплоть до конца 2023 года. Но морозные месяцы традиционно — январь и февраль, и на них прогнозы пока не известны.

Как Евросоюз готовится к зиме

Еще 18 августа стало известно, что запасы природного газа в ЕС достигли исторического максимума. Так, по информации Европейской газовой инфраструктуры, запасы газа в странах-членах Евросоюза в последний месяц лета были заполнены более чем на 90%.

Чтобы заменить российский газ, ЕС стал активно покупать "голубое топливо" у США, Норвегии, Азербайджана и других стран. Аналитики считают, что это будет последняя зима, когда европейцы будут переживать из-за возможного дефицита газа учитывая, что увеличенные мощности по производству СПГ от таких поставщиков, как Катар и США, должны заработать в середине 2024 года.

Отметим также, что по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, некоторые европейские страны используют украинские газовые хранилища для сохранения газа. По его оценкам, наша страна сейчас хранит более двух миллиардов кубометров газа для ЕС.

Также Фокус рассказывал, что в Украине часть Донецкой области останется без отопления зимой. Все потому, что в ходе боевых действий были повреждены газопроводы, поэтому для восьми городов региона не представляется возможным организовать централизованное отопление. Власти обещают обеспечить людей печками и дровами.