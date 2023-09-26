Зарплаты как в бизнесе. Что изменится в оплате труда госслужащих с 1 января

С 2024 года Кабмин намерен ввести новую модель оплаты труда государственных служащих. Она предусматривает усиление значения должностного оклада и снижение премий. Инициатива поможет установить справедливость при выплате вознаграждения чиновникам, однако вряд ли повысит престиж госслужбы, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Министерство финансов при поддержке правительства инициировало введение с 2024 года новой грейдовой системы должностных окладов в органах государственной власти.

Что такое грейдирование

Грейдирование означает группировку должностей по определенным признакам для стандартизации оплаты труда. Грейдинговая система оплаты труда учитывает квалификацию работника, его опыт, ответственность, сложность работы и тому подобное. Ее основная цель — сделать оплату труда прозрачной, увеличив значение оклада над премиями.

"Начиная с 1 января 2024 года предусматривается введение новой модели оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей государственной службы, которая в частности будет предусматривать усиление роли должностного оклада, уменьшение вариативной составляющей оплаты труда, введение грейдовой системы должностных окладов… Государственная политика по оплате труда на государственной службе будет направлена на усиление кадрового потенциала государственной службы, повышение прозрачности, справедливости и предсказуемости заработной платы", — сообщили в Минфине в ответ на запрос Фокуса.

Сейчас размер оклада в зарплате госслужащего мизерный. Сумма увеличивается за счет надбавок, которые устанавливаются непрозрачно

В Минфине также добавили, что реформа системы оплаты труда государственных служащих "является важным элементом переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС". Разработанный Нацагентством по вопросам госслужбы соответствующий проект закона №8222 Рада приняла за основу. Фокус выяснил, как сейчас происходит формирование вознаграждения на государственной службе и что изменится в случае принятия этой инициативы.

Оклад, надбавки, премии: из чего состоит зарплата госслужащего в Украине

На заработную плату государственного служащего влияет много факторов, говорит адвокат судебной практики АО AVER LEX Иван Осколков. В частности, она состоит из:

должностного оклада;

надбавки за выслугу лет;

надбавки за ранг государственного служащего;

премии (в случае установления).

Также существуют вариативные выплаты — за почетное звание, за ученую степень и тому подобное. Премии и надбавки могут существенно изменить месячное вознаграждение. Так, Государственному секретарю КМУ Александру Яреме в августе насчитали 209 тыс. грн, из которых должностной оклад составляет 27,895 тыс. грн. Остальное — надбавки:

за ранг — 556,52 грн;

за выслугу лет — 10,879 тыс. грн;

за выполнение особо важной работы — 28,173 тыс. грн;

за работу с секретными документами — 5,579 тыс. грн.

Кроме того, отпускные — 30,903 тыс. грн и материальная помощь к отпуску — 105,059 тыс. грн.

Зарплаты госслужащих на аналогичных должностях между ведомствами могут отличаться, ведь у каждого своя смета

Часто премии на госслужбе используются руководителями как инструмент поощрения одних подчиненных и наказания для других, говорит руководитель юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан.

"Заработная плата государственных служащих зависит от категорий: А, Б или В. Служащие категорий А и Б составляют примерно 30% от общего количества, это служащие высоких рангов. Большинство же в составе государственной службы — это служащие категории В. В то же время, размер заработной платы государственных служащих категорий А и Б значительно выше размера заработной платы служащих категории В", — объясняет адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова.

Руководители ведомств за счет надбавок и премий могут наказывать одних подчиненных и поощрять других Фото: Flickr

Она также обращает внимание на то, что независимо от ведомства, зарплата госслужащего выплачивается неравномерно в течение года. "В первые 2-3 месяца нового года они почти всегда получают заработные платы, рассчитанные из оклада по должности и доплат за ранг и выслугу, что в итоге, с вычетом налогов, может составлять сумму, которая меньше минимальной заработной платы", — отметила Воронкова.

Поскольку содержание государственного органа осуществляется за государственные средства и закладываются в бюджет на соответствующий год, у каждого ведомства своя смета. Поэтому зарплаты на аналогичных должностях между ведомствами могут отличаться.

"Если у государственного органа получится "сэкономить", то следствием может быть уменьшение обеспечения для такого органа в следующем году. Поэтому его представители имеют личный интерес освоить все выделенные средства в соответствующий отчетный год. Так и получается, что кто-то получает большие премии, а кто-то минимальную заработную плату, потому что так распределен бюджет", — добавил Иван Осколков.

Оклады, как в бизнесе, и более низкие премии: что предусматривает проект закона №8222

Проект закона №8222 о внесении изменений в ЗУ "О государственной службе" предлагает поднять престиж госслужбы через приравнивание заработной платы в секторе к той, что в бизнес-среде. За пять лет она должна достичь 70 — 90% размера на аналогичных должностях в частном секторе. Также документ предлагает четко определить основную и дополнительную части заработной платы государственного служащего и ограничить премии и надбавки. Так, заработная плата государственного служащего будет состоять из:

постоянной заработной платы — должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг государственного служащего, денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска;

вариативной заработной платы — премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячной, квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности.

Согласно проекту закона, фиксированное вознаграждение на госслужбе будет составлять 70% зарплаты, а вариативное — 30%

"Постоянная заработная плата — это фиксированная выплата и основное вознаграждение государственного служащего, а вариативная — зависит от личного вклада государственного служащего в общий результат работы государственного органа, является вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение задач и результаты ежегодного оценивания. Постоянная часть должна составлять не менее 70% на индивидуальном уровне выплаты заработной платы, а вариативная не более 30%", — отметил Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw".

Согласно документу, размеры должностных окладов будут устанавливаться на основе классификации должностей, в соответствии с Каталогом типовых должностей государственной службы, с учетом сопоставления уровня оплаты труда типовых должностей госслужбы с частным сектором Украины. Такое сопоставление будет проводиться ежегодно.

В правительстве хотят ограничить месячную премию 30%, а квартальную — 90% от оклада за фактически отработанное время Фото: Из открытых источников

Также проект закона предлагает исключить месячную или квартальную премию за надлежащее выполнение условий контракта о прохождении государственной службы. А размер месячной премии государственного служащего, согласно законопроекту, предлагается ограничить 30%, а квартальной — 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время. Вместе с тем, размер премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности не должен превышать размера одного должностного оклада, а общий размер премии, которую может получить госслужащий за год, ограничен 30 % фонда его должностного оклада за год.

Также снижается размер надбавки за выслугу лет на государственной службе с 3% должностного оклада за каждый календарный год стажа государственной службы до 2% и максимальная сумма — с 50% должностного оклада до 30%.

Равные правила для всех министерств: станет ли госслужба привлекательной

Законопроект, в случае принятия, приравняет вознаграждение госслужащих различных ведомств. "Принятие законопроекта № 8222 создает прозрачный механизм оплаты труда государственных служащих, поскольку четко устанавливает предельный размер премирования для граждан. То есть за выполнение одной и той же работы премирование государственных служащих будет одинаковое, а не разное, как сейчас", — убежден Андрей Шабельников.

Введение классификации должностей будет стимулировать чиновника получить лучшую должность, которая предусматривает более высокий оклад

Кроме того, продолжает он, механизм выплаты заработной платы с постоянной и вариативной частями будет стимулировать госслужащего к добросовестному выполнению своих должностных обязанностей. "Классификация должностей государственных служащих будет заставлять работников стремиться получить лучшую должность, ведь вместе с ней будет увеличиваться размер заработной платы и рост карьеры работника в целом", — говорит Андрей Шабельников.

Однако полагаться на премии госслужащим больше не придется. "Относительно премий ситуация для государственных служащих, согласно предложенным изменениям, станет хуже, чем сейчас, — рассказывает Елена Воронкова. — Ведь будет ограничен размер премий не только относительно суммы должностного оклада за год, но и за фактически отработанное время при определении размера месячной и квартальной премий. Это означает, что если какой-то государственный служащий заболел и в определенном месяце не был полноценно на работе, то премию за этот месяц он получит минимальную, если вообще получит, и не будет возможной компенсация ее недополучения в последующие месяцы".

Чтобы распределение вознаграждений в рамках новой модели происходило по-справедливости, необходимо разработать методику определения эффективности работы госслужащего, убежден адвокат ЮК RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов. По его мнению, успешность реформы зависит от того, как она будет выполняться.

Огромная зарплата не уберегла бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева от взяточничества Фото: Скриншот

"Много похожего законодательства и до этого принимали, и реформа работы в судах. Но в 2016 — 17 годах секретарь судебного заседания начал получать 12 — 15 тыс. грн, а сейчас 6 тыс. грн в месяц — вот так была проведена реформа. Хотя все было красиво написано", — отметил Николай Максимов.

Значительного притока кадров из бизнеса в госслужбу пока ждать не стоит, ведь размер вознаграждения на госслужбе "упирается" в возможности государственного бюджета. А они, как известно, скромные, львиная доля сметы — расходы на оборону.

Согласно проекту №8222, если чиновник отработал не полный месяц, то может претендовать только на минимальную премию

"Размер зарплаты формируется в пределах фонда оплаты труда, в зависимости от распределения средств в государственном бюджете на отдельное ведомство. При таких обстоятельствах, переименование составляющих при начислении заработной платы в предложенном виде существенно не повлияет ни на что, поскольку нет разницы, какую составляющую и в каком размере доплачивать, чтобы суммы расходов на заработные платы соответствовали запланированным в бюджете", — убеждена Елена Воронкова.

Поэтому и надеяться на уменьшение коррупции на госслужбе пока, к сожалению, не приходится. "Сами по себе зарплаты не являются определяющими в борьбе с коррупцией, хотя это и важный фактор, — говорит руководитель юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан. — Если мы возьмем к примеру того же судью Князева, у которого зарплата была около 300 тыс. грн в месяц, его это не останавливало от того, чтобы взять взятки даже за законные решения".