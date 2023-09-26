Выплаты военнослужащим: высчитают ли с зарплат налог на доходы физлиц

В Министерстве финансов Украины объяснили, что суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемых из денежного довольствия, вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, отдают исключительно на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов этой категории граждан.

Денежные выплаты военнослужащим не будут снижаться из-за уплаты НДФЛ, поскольку налог полностью компенсируется за счет средств из госбюджета. Это означает, что у военнослужащих не уменьшаются начисления из-за уплаты налога. Соответсвующий механизм описан в нескольких статьях Налогового кодекса Украины, сообщили в Министерстве финансов 25 сентября 2023 года.

Так, согласно пункту 168.5 в статье 168 Налогового кодекса Украины, суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемых из денежного довольствия, вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, а также определенных законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", направляется исключительно на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов этой категории граждан.

Поступления от НДФЛ распределяются в пропорции:

79% (местные бюджеты),

21% (госбюджет).

У военнослужащих не уменьшаются начисления из-за уплаты налога. Фото: пресс-служба минфина

"Решение временно перенаправить полученный ресурс от военного НДФЛ на развитие военно-промышленного комплекса в целом и покупку дронов с одновременным возмещением такой суммы военным и созданием ряда компенсаторов для выравнивания бюджетных диспропорций на уровне общин позволит не тратить бюджетные деньги на неприоритетные во время войны вещи. При этом местные бюджеты все равно не будут испытывать нехватки финансирования", — сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ресурс местных бюджетов на 2024 год будет формироваться:

путем поступления НДФЛ (примерно 237 миллиардов гривен);

базовой дотации (21,1 миллиарда гривен)

дополнительной дотации (33,4 миллиарда гривен).

"Суммарно это составляет более 290 миллиардов гривен. Это на 75 миллиардов гривен больше ресурса 2021 года, когда военный НДФЛ в структуре местных бюджетов был чуть больше 6%", — добавляют в Минфие.

При этом отмечается, что дополнительная дотация предназначена общинам, которые сейчас находятся под временной оккупацией РФ. Они и в 2023 году получают дополнительную дотацию по результатам выполнения бюджетов.

Напомним, Фокус уже объяснял, что постановление №590, которое якобы регулирует очередность расходов местных бюджетов, где безопасность — на первом месте, на практике не всегда работает. Часто бывает, что расходы, которые не связаны с безопасностью и обороной, позиционируются, будто это расходы на укрытие.

Также отметим, что в правительственном проекте государственного бюджета-2024, который передали в Раду, на 5% по сравнению с нынешним годом, увеличены расходы на Министерство социальной политики.