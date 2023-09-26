"Никаких графиков отключений не планируем": в "Укрэнерго" рассказали, какой будет зима (видео)

Руководитель компании Владимир Кудрицкий предположил, что системная кампания атак ВС РФ на энергосистему еще не началась. Он рассказал, насколько Украина готова к вызовам зимы и на какие населенные пункты, вероятно, будут направлены удары.

Один массированный обстрел ВС РФ, в результате которого пострадали энергообъекты, еще не свидетельствует о начале серии целенаправленных атак на энергосистему Украины. Об этом и прогнозах энергетиков относительно предстоящей зимы в интервью "РБК-Украина" рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"На самом деле в прошлом году, если помните, в сентябре также была атака именно на энергетические объекты. Она привела к достаточно масштабным последствиям, и на наших объектах погибли сотрудники. После того было месячное затишье, и только 10 октября уже началась системная кампания атак на украинскую энергосистему", — объяснил он.

По словам руководителя "Укрэнерго", Украина в целом будет иметь "несколько меньший запас прочности" из-за невозможности полностью восстановить определенные объекты за семь-восемь месяцев.

"Но подготовка происходит очень интенсивно, и если бы не риск повторения массированных атак, я бы сказал, что мы понимаем, каким образом покрывать потребление во время зимних нагрузок на энергосистему", — отметил Кудрицкий.

Он сказал, что могут быть "не длительные или более длительные перерывы в энергоснабжении" из-за массированных обстрелов, и этот риск необходимо осознавать.

"На самом деле очень много подготовительных работ сделано для того, чтобы быстро реагировать на какие-то чрезвычайные события вроде обстрелов или повреждений крупных энергетических объектов. Следствием этого и является быстрое восстановление энергоснабжения", — подчеркнул глава компании.

Кудрицкий не назвал конкретные города или области, которым отключения света угрожают больше всего. Однако он отметил, что в прошлом году российские оккупанты концентрировали усилия на ударах по инфраструктуре крупных городов.

Также начальник "Укрэнерго" рассказал, что облэнерго обновляют графики отключений электроэнергии "на местах", поэтому система должна быть лучше сбалансированной. Кроме того, к зиме больше готовы объекты критической инфраструктуры: гораздо больше таких заведений теперь оборудованы автономными источниками питания.

"Сейчас хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", — заявил Кудрицкий.

Интервью с руководителем НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким

Напомним, ночью на 21 сентября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины. В "Укрэнерго" подтвердили, что впервые за полгода российские войска нанесли повреждения энергообъектам. В результате атаки частично исчез свет в пяти регионах.

24 сентября начальник НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что продолжается интенсивная ремонтная и восстановительная кампания на электростанциях. Он заверил, что "энергосистема не развалится" даже в случае регулярных обстрелов ВС РФ.