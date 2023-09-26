Разделы
Материалы
Экономика

НБУ хочет по-новому проверять ломбарды и МФО: когда ждать изменений в законодательстве

Андрей Галицкий
НБУ планирует по-новому проверять небанковские финучреждения

Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения новый документ, в котором описана организация и проведение инспекционных проверок для небанковских учреждений.

В Национальном банке Украины определились с новой процедурой инспекционных проверок небанковских финансовых услуг. Изменения намечены на 1 января 2024 года, когда вступит в силу новый закон о финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах. Об этом сказано на сайте регулятора.

В частности, в положении НБУ, кроме самой процедуры плановых и внеплановых проверок, определены:

  • права и обязанности как инспекторов, так и объектов проверки;
  • правила взаимодействия и обмена информацией в рамках инспекции;
  • основания для внеплановых проверок;
  • перечни документов, составляемых по результатам инспекционной проверки;
  • порядки действий при создании препятствий при проверке.

Новые правила будут касаться:

  • поставщиков финансовых и сопроводительных услуг и их обособленных подразделений;
  • небанковских финансовых групп и их участников;
  • владельцев существенного участия;
  • ключевых участников в структуре собственности;
  • аффилированных и родственных лиц поставщиков финансовых услуг;
  • иностранных поставщиков финансовых и/или сопроводительных услуг в Украине;
  • лиц, которые в установленном законодательством порядке предоставляют услуги по аутсорсингу поставщикам финансовых услуг.

Как отмечается, по состоянию на 1 августа 2023 года в Украине насчитывалось более 1 тысячи участников рынка небанковских финансовых услуг:

  • 114 страховщиков;
  • 149 кредитных союзов;
  • 617 финансовых компаний;
  • 162 ломбарда;
  • 82 лизингодателя;
  • одна почта с платежной лицензией;
  • 17 платежных учреждений.

Еще на рынке представлены 23 небанковские финансовые группы.

Напомним также, что с 1 октября 2023 года в Украине отменят мораторий на налоговые проверки украинских предпринимателей. То есть налоговики снова смогут проводить документальные (плановые и внеплановые) проверки, которые были отменены из-за полномасштабной войны.

А 30 июля парламент принял в целом законопроект №8401 и вернул систему налогообложения на довоенный уровень. Изменения заработали с августа этого года.

При этом главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута ранее объяснила Фокусу, что плановые и внеплановые проверки с 1 августа будут происходить с некоторыми ограничениями. Например, снова вернутся документальные проверки:

  • на обращение налогоплательщика;
  • в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;
  • по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе, постоянные представительства;