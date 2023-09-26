НБУ хочет по-новому проверять ломбарды и МФО: когда ждать изменений в законодательстве

Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения новый документ, в котором описана организация и проведение инспекционных проверок для небанковских учреждений.

В Национальном банке Украины определились с новой процедурой инспекционных проверок небанковских финансовых услуг. Изменения намечены на 1 января 2024 года, когда вступит в силу новый закон о финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах. Об этом сказано на сайте регулятора.

В частности, в положении НБУ, кроме самой процедуры плановых и внеплановых проверок, определены:

права и обязанности как инспекторов, так и объектов проверки;

правила взаимодействия и обмена информацией в рамках инспекции;

основания для внеплановых проверок;

перечни документов, составляемых по результатам инспекционной проверки;

порядки действий при создании препятствий при проверке.

Новые правила будут касаться:

поставщиков финансовых и сопроводительных услуг и их обособленных подразделений;

небанковских финансовых групп и их участников;

владельцев существенного участия;

ключевых участников в структуре собственности;

аффилированных и родственных лиц поставщиков финансовых услуг;

иностранных поставщиков финансовых и/или сопроводительных услуг в Украине;

лиц, которые в установленном законодательством порядке предоставляют услуги по аутсорсингу поставщикам финансовых услуг.

Как отмечается, по состоянию на 1 августа 2023 года в Украине насчитывалось более 1 тысячи участников рынка небанковских финансовых услуг:

114 страховщиков;

149 кредитных союзов;

617 финансовых компаний;

162 ломбарда;

82 лизингодателя;

одна почта с платежной лицензией;

17 платежных учреждений.

Еще на рынке представлены 23 небанковские финансовые группы.

Напомним также, что с 1 октября 2023 года в Украине отменят мораторий на налоговые проверки украинских предпринимателей. То есть налоговики снова смогут проводить документальные (плановые и внеплановые) проверки, которые были отменены из-за полномасштабной войны.

А 30 июля парламент принял в целом законопроект №8401 и вернул систему налогообложения на довоенный уровень. Изменения заработали с августа этого года.

При этом главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута ранее объяснила Фокусу, что плановые и внеплановые проверки с 1 августа будут происходить с некоторыми ограничениями. Например, снова вернутся документальные проверки: