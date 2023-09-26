НБУ хочет по-новому проверять ломбарды и МФО: когда ждать изменений в законодательстве
Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения новый документ, в котором описана организация и проведение инспекционных проверок для небанковских учреждений.
В Национальном банке Украины определились с новой процедурой инспекционных проверок небанковских финансовых услуг. Изменения намечены на 1 января 2024 года, когда вступит в силу новый закон о финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах. Об этом сказано на сайте регулятора.
В частности, в положении НБУ, кроме самой процедуры плановых и внеплановых проверок, определены:
- права и обязанности как инспекторов, так и объектов проверки;
- правила взаимодействия и обмена информацией в рамках инспекции;
- основания для внеплановых проверок;
- перечни документов, составляемых по результатам инспекционной проверки;
- порядки действий при создании препятствий при проверке.
Новые правила будут касаться:
- поставщиков финансовых и сопроводительных услуг и их обособленных подразделений;
- небанковских финансовых групп и их участников;
- владельцев существенного участия;
- ключевых участников в структуре собственности;
- аффилированных и родственных лиц поставщиков финансовых услуг;
- иностранных поставщиков финансовых и/или сопроводительных услуг в Украине;
- лиц, которые в установленном законодательством порядке предоставляют услуги по аутсорсингу поставщикам финансовых услуг.
Как отмечается, по состоянию на 1 августа 2023 года в Украине насчитывалось более 1 тысячи участников рынка небанковских финансовых услуг:
- 114 страховщиков;
- 149 кредитных союзов;
- 617 финансовых компаний;
- 162 ломбарда;
- 82 лизингодателя;
- одна почта с платежной лицензией;
- 17 платежных учреждений.
Еще на рынке представлены 23 небанковские финансовые группы.
Напомним также, что с 1 октября 2023 года в Украине отменят мораторий на налоговые проверки украинских предпринимателей. То есть налоговики снова смогут проводить документальные (плановые и внеплановые) проверки, которые были отменены из-за полномасштабной войны.Важно
А 30 июля парламент принял в целом законопроект №8401 и вернул систему налогообложения на довоенный уровень. Изменения заработали с августа этого года.
При этом главный бухгалтер Юридической компании GLS Наталья Бута ранее объяснила Фокусу, что плановые и внеплановые проверки с 1 августа будут происходить с некоторыми ограничениями. Например, снова вернутся документальные проверки:
- на обращение налогоплательщика;
- в части внеплановых проверок СХД, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении ими налогового законодательства;
- по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами с источником их происхождения из Украины, и по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе, постоянные представительства;