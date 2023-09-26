НБУ хоче по-новому перевіряти ломбарди та МФО: коли чекати змін у законодавстві
Національний банк оприлюднив для громадського обговорення новий документ, у якому описано організацію та проведення інспекційних перевірок для небанківських установ.
У Національному банку України визначилися з новою процедурою інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг. Зміни заплановано на 1 січня 2024 року, коли набуде чинності новий закон про фінансові компанії, страхування і кредитні спілки. Про це йдеться на сайті регулятора.
Зокрема, у положенні НБУ, окрім самої процедури планових і позапланових перевірок, визначено:
- права та обов'язки як інспекторів, так і об'єктів перевірки;
- правила взаємодії та обміну інформацією в межах інспекції;
- підстави для позапланових перевірок;
- переліки документів, що складаються за результатами інспекційної перевірки;
- порядки дій у разі створення перешкод під час перевірки.
Нові правила стосуватимуться:
- постачальників фінансових і супровідних послуг та їхніх відокремлених підрозділів;
- небанківських фінансових груп та їх учасників;
- власників істотної участі;
- ключових учасників у структурі власності;
- афілійованих та споріднених осіб постачальників фінансових послуг;
- іноземних постачальників фінансових та/або супровідних послуг в Україні;
- осіб, які в установленому законодавством порядку надають послуги з аутсорсингу постачальникам фінансових послуг.
Як зазначається, станом на 1 серпня 2023 року в Україні налічувалося понад 1 тисяча учасників ринку небанківських фінансових послуг:
- 114 страховиків;
- 149 кредитних спілок;
- 617 фінансових компаній;
- 162 ломбарди;
- 82 лізингодавці;
- одна пошта з платіжною ліцензією;
- 17 платіжних установ.
Ще на ринку представлені 23 небанківські фінансові групи.
Нагадаємо також, що з 1 жовтня 2023 року в Україні скасують мораторій на податкові перевірки українських підприємців. Тобто податківці знову зможуть проводити документальні (планові та позапланові) перевірки, які були скасовані через повномасштабну війну.Важливо
А 30 липня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №8401 і повернув систему оподаткування на довоєнний рівень. Зміни запрацювали із серпня цього року.
При цьому головний бухгалтер Юридичної компанії GLS Наталія Бута раніше пояснила Фокусу, що планові та позапланові перевірки з 1 серпня відбуватимуться з деякими обмеженнями. Наприклад, знову повернуться документальні перевірки:
- на звернення платника податків;
- у частині позапланових перевірок СГД, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;
- з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які провадять свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі, постійні представництва;