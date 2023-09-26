Россия возобновила экспорт сжиженного газа через Керчь, — Reuters

По данным трейдеров, с 1 по 20 сентября в Керчь было поставлено около 6 тысяч тонн сжиженного газа. В июле — августе поставки составляли 5,8 тысячи тонн.

Российские производители пропана и бутана возобновили экспорт своей продукции через Керченский порт на Крымском полуострове, сообщило 26 сентября агентство Reuters.

Ссылаясь на собственные источники в этой отрасли, агентство констатировало возобновление экспорта сжиженного нефтяного газа (LPG) после 8-летнего перерыва. По данным инсайдеров, экспорт начался еще во второй половине июня этого года.

"Поставки идут по железной дороге до порта Кавказ (Азовское море), а затем паромом до Керчи, поскольку транспортировка LPG через Крымский мост запрещена", — приводит Reuters слова трейдера, разбирающегося в торговых потоках.

Издание подчеркивает, что это свидетельствует о способности России не только обходить международные санкции, но и экспортировать энергоресурсы, которые наполняют бюджет РФ. По словам источников агентства, весной из Керчи сжиженный газ поступал танкерами спорадически, но сейчас экспорт, который идет в основном в Турцию, осуществляется на регулярной основе.

"Трейдеры говорят, что поставки через Керчь и южные порты России достаточно привлекательны благодаря ценообразованию, хотя экспорт по этому маршруту все еще сдерживается из-за угроз безопасности и наличия танкеров", — пишет Reuters.

Детали о российском LPG

Сжиженный газ (LPG) в основном используется в качестве топлива для автомобилей, для отопления и производства других нефтехимических продуктов. Этот энергоресурс был освобожден от широких санкций Запада, однако регулярный экспорт LPG все же был приостановлен. Это произошло в 2015 году из-за введенных тогда масштабных международных санкций против российских компаний и производителей за аннексию Крыма.

"Однако российские производители, находясь под санкциями, перенаправили значительные объемы сжиженного газа из Европы на восток, преимущественно в Китай, а также на российские черноморские терминалы для дальнейшего экспорта в Турцию, Северную Африку и балканские страны", — отмечает агентство.

Вместе с тем российский экспорт сжиженного газа в первом полугодии 2023 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 1,911 миллиона тонн. Причем около трети общих поставок за границу обеспечено морскими путями.

По данным Reuters, 34% общего российского экспорта LPG было направлено в Польшу, 10% — в Латвию, 6% — в Китай и 5% — в Афганистан.

Напомним, Фокус писал, что несмотря на все попытки отказаться от российского газа Кремль все равно будет зарабатывать на энергоресурсах.

Кроме того, в 2024 году заканчивается действие контракта, согласно которому газ поставляется в Европу через территорию Украины. Украинское правительство не собирается продлевать соглашение.

В то же время Фокус сообщал, что план Кремля по увеличению поставок газа в Казахстан не сработал — Туркменистан отказался.