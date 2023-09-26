РФ снова обошла санкции: Кремль запустил механизм экспорта, который простаивал 8 лет, — СМИ

По словам журналистов, экспорт газа через этот порт был приостановлен в 2015 году, но теперь Кремль решил его возобновить, несмотря на угрозы безопасности. Большинство газа отправляется морскими путями в Турцию.

Российские производители сжиженного углеводородного газа (СУГ) возобновили регулярный экспорт пропана и бутана через Керчь в оккупированному Крыму. Так, все началось еще в июне 2023 года. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что экспорт газа через этот порт был приостановлен в 2015 году, но теперь Кремль решил его возобновить, несмотря на угрозы безопасности. Большинство газа отправляется морскими путями в Турцию.

По словам журналистов, возобновление экспорта газа подчеркивает способность России справляться с международными санкциями, введенными за полномасштабное вторжение в Украину.

"Поставки идут по железной дороге в порт Кавказ (в Азовском море), а затем паромом в Керчь, поскольку транспортировка СУГ через Крымский мост запрещена", — сообщил источник.

По данным трейдеров, с 1 по 20 сентября в Керчь было поставлено около 6 тысяч тонн СУГ. В июле-августе поставки составили 5800 тонн. Поставки через Керчь и южные порты России весьма привлекательны благодаря ценам, хотя экспорт по этому маршруту все еще сдерживается угрозами безопасности и ограниченным количеством танкеров.

По словам журналистов, экспорт СУГ из России в первом полугодии вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 1,911 млн тонн, при этом на морские порты пришлось около трети от общего объема зарубежных поставок.

Журналисты отметили, что СУГ в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства других нефтехимических продуктов.

Напомним, что 25 сентября СМИ писали, что Россия обходит санкции G7 на большую часть экспорта своей нефти. В августе этого года почти 75% всех морских поставок нефти из России осуществлялось без западной страховки по сравнению с примерно 50% весной.

Также сообщалось, что 26 сентября США ввели новые санкции против российских компаний, связанных с ВПК. Среди российских компаний, которые попали под расширенные ограничения Соединенных Штатов Америки, оказался крупнейший производитель титана в РФ.