Налоги для бизнеса: сколько будут платить ФОПы в 2024 году

Физические лица-предприниматели всех групп будут платить большие налоги в следующем году, поскольку размер некоторых из них зависит от минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

В следующем году в Украине повысят минимальную зарплату. После двухэтапного повышения ее размер составит 8000 грн. Вместе с заработной платой изменятся размеры некоторых налогов, в частности единый социальный взнос (ЕСВ), который платят все группы физических лиц-предпринимателей. ЕСВ также будут повышать в два этапа вместе с увеличением минимальной зарплаты. В проекте госбюджета на 2024 год заложено также повышение прожиточного минимума, что повлечет за собой изменение размера единого налога. О налоговых изменениях сообщает информационное агентство Ligazakon.

Новые размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума

Минимальный размер заработной платы в 2024 году повысится дважды — с 1 января и с 1 апреля:

с 1 января месячная зарплата составит 7100 грн, почасовая оплата — 42,6 грн;

с 1 апреля месячная зарплата вырастет до 8000 грн, почасовая оплата — до 48 грн.

В 2023 году размер минимальной зарплаты был 6700 грн за месяц и 40,46 грн по почасовой тарификации.

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2024 году повысится до 3028 грн.

Налоговые ставки для ФЛП в 2024 году

В соответствии с новыми размерами минимальной зарплаты и прожиточного минимума ставки ЕСВ и единого налога для ФЛП в 2024 году увеличатся.

Поскольку минимальную зарплату будут повышать дважды, единый социальный взнос, составляющий 22% от минимальной заработной платы для всех групп физлиц-предпринимателей, также изменится в два этапа:

1562 грн в месяц, или 4686 грн за квартал — с января по июнь 2024 года;

1760 грн в месяц, или 5280 грн за квартал — с июля по декабрь 2024 года.

Максимальный размер ЕСВ высчитывается с дохода, равного 15 размерам минимальной зарплаты. Поэтому с 1 января 2024 года налоговый потолок ЕСВ для ФЛП составит 23 430 грн.

В 2025-2026 годах правительство планирует и дальше повышать минимальную зарплату. Поэтому предполагается, что ЕСВ вырастет до 1841 грн в месяц в 2025-м и 1970 грн в 2026-м году.

Размер единого налога изменится следующим образом:

І группа — 302,80 грн. в месяц, то есть 10% прожиточного минимума;

— 302,80 грн. в месяц, то есть 10% прожиточного минимума; ІІ группа - 1420 грн. в месяц, то есть 20% минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2024 года;

- 1420 грн. в месяц, то есть 20% минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2024 года; ІІІ группа - процентная ставка 5% дохода, или 3% дохода в случае уплаты НДС.

Хотя размер единого налога для II группы зависит от минимальной зарплаты, его ставка увеличится только один раз и будет привязана к минималке по состоянию на 1 января 2024 года.

Сколько заплатят предприниматели за наемного работника

За наемных работников, получающих минимальную зарплату, с 1 января 2024 года предприниматели будут платить ЕСВ в размере 1562 грн.

Кроме того, с минимальной зарплаты, которая составит 7100 грн будут удержаны следующие налоги:

НДФЛ (налог на доходы физлиц) — 7100 х 18% = 1278 грн;

ВС (военный сбор) — 7100 х 1,5% = 106,50 грн.

С учетом удержаний работник получит "на руки" 5715,50 грн за месяц.

Напомним, что с 1 августа ВР отменила льготное налогообложение, которое установили в начале войны. Некоторые категории предпринимателей все же сохранили возможность платить меньше или не платить вовсе.

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