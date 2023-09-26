Кабмин предложил не отключать некоторым украинцам свет: кого коснется

В правительстве хотят, чтобы некоторым гражданам не отключали свет не только во время аварийных отключений, но и по причине задолженностей.

В Министерстве социальной политики подготовили проект постановления, в котором предлагают запретить отключать электроэнергию некоторым уязвимым категориям украинцев, даже если у них есть долги. Как свидетельствует проект документа, который опубликовала Федерация профсоюзов Украины для обсуждения, в Кабмине определились с шестью категориями уязвимых украинцев.

Итак, электроэнергия будет:

у получателей жилищных субсидий;

у граждан с инвалидностью I и II группы, в том числе у тех, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью или за гражданином с инвалидностью с детства, которые не являются получателями жилищных субсидий;

у лиц, которые содержат детские дома семейного типа и не являются получателями жилищных субсидий;

у многодетных и малообеспеченных семей, которые не получают жилищные субсидии;

у приемных семьям, которые воспитывают трех и более детей и не получают жилищные субсидии;

у бытовых потребителей электрической энергии в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, работающего от электрических сетей, что подтверждается сведениями и/или документами.

Чтобы получить статус уязвимого гражданам можно обратиться лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг. Для этого нужно подготовить заявление о постановке на учет, чтобы подпадать под специальные меры.

Рассматривать обращения украинцев должны в течение 10 рабочих дней. О принятом решении гражданам сообщат в выставленном счете (квитанции) и в личном кабинете на официальном сайте компании-поставщика электроэнергии.

Также отмечается, что к специальным дополнительным мерам защиты потребителей, которые будут считаться уязвимыми со стороны поставщика электрических услуг, относятся:

заключение договоров реструктуризации задолженности;

запрет на отключение электроэнергии из-за долгов в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.

Напомним, 12 сентября в Министерстве энергетики Украины заявили, что СМИ распространяли ложные данные о введении отключений света по графикам с 1 октября.

В то же время глава Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что некоторым регионам будущей зимой действительно грозят блэкауты и длительное отключения света. Если будет худший сценарий, то блэкаут продлится пять-шесть дней.