Правительство выделяет на восстановление жилья в Харьковской области 1,7 млрд грн, — Синегубов

По словам главы Харьковской ОВА, речь идет о восстановлении жилого фонда. Приоритет будет отдан многоэтажным зданиям.

Правительство выделяет средства в размере 1,7 млрд гривен на восстановление жилья в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации, Олег Синегубов, в ходе своего визита в Изюм 27 сентября, передает издание "Думки".

Он подчеркнул, что основное внимание будет уделено восстановлению многоквартирных жилых домов, так как их возобновление можно осуществить более оперативно. Полностью разрушенные многоэтажные здания будут восстанавливаться в последнюю очередь.

Олег Синегубов также отметил, что на данный момент уже выделено 1,2 млрд гривен на работы по восстановлению жилья в Харьковской области, и согласованы проекты на дополнительные 500 млн гривен. Таким образом, область в итоге получит 1,7 млрд гривен на восстановление жилищного фонда.

"Это восстановление именно жилого фонда. В приоритете — многоэтажки", — резюмировал начальник Харьковской ОВА.

Напомним, украинцы могут самостоятельно рассчитать компенсацию за уничтоженный дом. В Украине появился компенсационный онлайн-калькулятор для владельцев уничтоженного во время войны жилья.

Ранее сообщалось о том, заплатят ли украинцам за самостоятельный ремонт и что нужно изменить для этого в действующем законодательстве.