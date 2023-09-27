Блэкауты более 10 часов: эксперты оценили вероятность такого сценария

Подготовка энергосистемы к новым атакам врага идет полным ходом, уверяют в "Укрэнерго", даже установили уникальную защиту на объекты. Однако опрошенные Фокусом эксперты говорят: исключать вероятность длительных отключений электроэнергии в новом отопительном сезоне не стоит, ведь многое зависит от результатов ударов РФ. Тогда и импорт тока из Европы может не спасти.

Подготовка к новому отопительному сезону продолжается. Энергетики тесно сотрудничают с Генштабом ВСУ и правительством, чтобы наладить защиту энергетических объектов. В "Укрэнерго" уверяют, что никаких графиков отключений электроэнергии не готовят, однако признаются, что Украина в целом будет иметь "несколько меньший запас прочности" в следующем отопительном сезоне, поскольку восстановить на 100% определенные объекты за семь-восемь месяцев невозможно.

Готовятся и частные компании, однако вероятность длительных блэкаутов — более 10 часов — не исключают.

"Это вопрос к нашему соседу. Если он не будет нам мешать, то считаю, что энергосистема Украины сегодня готова к прохождению отопительного сезона. Несмотря на то, что у нас было много повреждений, мы подготовились к этому периоду. Конечно, это труднее, чем было до войны, но наши сети готовы к прохождению отопительного сезона", — сказала Фокусу операционный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

По мнению эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриана Прокипа, сценарий оказаться без электроснабжения более 10 часов возможен лишь для отдельных регионов.

Физическая защита энергообъектов повысит безопасность, однако, как и раньше, немало весит работа нашей ПВО

"Плановые отключения более 10 часов не исключены. Возможны аварии, которые в отдельных регионах будут вызывать длительные отключения, — конечно, тоже возможно. Но ситуация, когда полстраны или вся страна на неделю погрузится в темноту — сценарий крайне низкой вероятности", — сказал он.

Эксперт также отметил, что физическая защита энергообъектов "так или иначе усилит защищенность, но насколько — будет зависеть от точности ударов, которые будут осуществляться, и результативности сил обороны".

Спасет ли Украину импорт тока из Европы

В НЭК "Укрэнерго" не исключают, что для прохождения отопительного сезона понадобится импорт электроэнергии извне.

"Если говорить об экспорте из Европы, технически — это вопрос к "Укрэнерго", потому что по их сетям эта передача идет, — отметила Алина Бондаренко. — По моему личному мнению, на сегодня пропускная способность есть у "Укрэнерго", и мы можем по той линии, с которой можем питаться от Европы, получать электроэнергию".

Сценарий, когда полстраны на неделю погрузится в темноту — очень маловероятен, говорят специалисты

По ее словам, пример августа, когда были пиковые нагрузки и частично использовались эти линии, на практике доказал, что это возможно".

"Руководитель "Укрэнерго" озвучил, что за весь период времени использовали лишь до 20% этих мощностей. То есть фактически эти мощности на 100% еще ни разу не использовали. Но больше зависит от того, какого рода будут повреждения, потому что если будут разрушены распределительные сети, даже импорт передать будет очень трудно", — резюмировала операционный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Напомним, что в ночь на 21 сентября россияне впервые за полгода атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрела частично исчез свет в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также Фокус писал, что в Министерстве социальной политики подготовили проект постановления, в котором предлагают запретить отключать электроэнергию некоторым уязвимым категориям украинцев, даже если у них есть долги. В частности, речь о лицах с инвалидностью и многодетных семьях.