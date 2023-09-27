Будет как в Европе: украинцам введут новый налог для борьбы с отходами

В Украине захоронение на полигонах до сих пор остается самым простым и дешевым способом избавиться от отходов. Но вскоре ситуация может измениться.

В Украине появится налог на захоронение и размещение отходов на полигонах. Налог будет соответствовать европейской практике и простимулирует переработку мусора, чтобы на свалках оставались только те отходы, которые невозможно переработать. Об этом сообщили 27 сентября в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что внедрение налога предусмотрено в законе "Об управлении отходами". Его нормы заработали в нашей стране еще 9 июля этого года. Теперь, как говорят в ведомстве, вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Появление экологического налога, как ожидается, поможет снизить в Украине уровень прямого захоронения несортированных отходов или необработанных биоотходов. Одновременно с этим планируется поощрять сортировку мусора и рециклинг (переработку отходов в материал, который можно использовать повторно).

"Захоронение на полигонах до сих пор остается самым простым и дешевым способом избавиться от отходов в нашей стране. В то время как в европейской иерархии это последняя и наиболее нежелательная опция", – объяснили в министерстве.

К тому же бизнес сейчас может декларировать практически все отходы как не представляющие опасности. Благодаря этому он избегает высокой платы за захоронение, в том числе смешанных бытовых отходов. Исправить эту ситуацию собираются как раз с внедрением налога.

Как экологический налог работает в Европе

Налоги за захоронение отходов на полигонах есть в 23 странах-членах Европейского Союза. Также такая практика существует в Швейцарии и Великобритании.

Ставки налога в европейских странах сильно отличаются – на захоронение бытовых отходов от 5 евро за тонну до 100 евро. Какими точно будут ставки налога на мусор в нашей стране пока что не известно.

"В предложенных изменениях заложены целевые ставки налогов, однако они не будут внедряться сразу. Рост до целевого уровня будет постепенным в течение 7 лет после завершения или прекращения военного положения в Украине. Первые три-четыре года ставки будут расти несущественно", – объяснили в ведомстве.

Известно, что повышающий коэффициент 10 собираются применять например, для смешанных бытовых отходов, чтобы они не попадали на полигоны прямо с придомовых контейнерных площадок.

"На захоронение или размещение на полигонах компостированных полигонах отходов будет начисляться лишь треть от предполагаемой ставки налога. Из налогообложения выведены также отходы от разрушений, которые находятся на временных площадках для хранения в течение одного года", — добавили в министерстве.

К слову, украинцев обязали сортировать бытовые отходы еще в 2018 году когда депутаты приняли соответствующий закон. Например, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов. Также Фокус рассказывал, как украинские компании борются за экологию.