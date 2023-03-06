Конец сладкой жизни: в Украине может появиться дополнительный налог на сладкие напитки

Парламент Украины готовится рассмотреть проект закона № 9032, который вводит налог на безалкогольные напитки с сахаром. Фокус узнал детали.

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В наше время полным-полно информации о том, как сахар вредит нашему здоровью, поэтом сторонники правильного питания всеми силами пытаются исключить его из своего рациона. Конечно, полностью отказаться от сахара очень сложно, ведь он присутствует в составе ежедневных продуктов, но можно значительно реже употреблять сахар. Например, не подслащивать свой чай, кофе, отказаться от сладостей и газировки. Тем временем, в Украине может появиться дополнительный налог на сладкие газированные напитки, чтобы украинцы как можно реже их употребляли. Об этом говорится в проекте закона № 9032 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ".

Кому принадлежит идея налога на сладкую газировку??

Впервые об этом вопросе заговорили в начале 2022 года, когда глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что в Верховной Раде обсуждают возможность введения налога на сладкие газированные напитки. По его словам, газировка очень вредна, поскольку сахар из нее усваивается очень быстро и перегружает нашу поджелудочную железу и печень. В будущем это чревато развитием диабета, нарушению работы сердечно-сосудистой системы ожирению.

"Также производители часто используют в газированных напитках вместо сахара синтетические подсластители, консерванты, красители, ароматизаторы. Особенно употребление таких напитков вредно для людей из групп риска (с вышеперечисленными болезнями), ведь большая доза сахара может существенно осложнить течение уже существующего заболевания", — отметил он.

По его словам, в одном стакане сладкого газированного напитка примерно 20-25 грамм сахара (пять чайных ложек). Это почти 30% нормы сахара в день. Если человек выпивает литр такого напитка, рекомендованная норма сахара в день сразу будет превышена.

Радуцкий также поделился данными исследованиям, Информационного бюллетеня Украины в котором говорилось, что по состоянию на 2022 год 28,3% взрослого населения страны употребляют сладкие безалкогольные напитки, охлажденные чаи в бутылках и сладкие компоты чаще, чем раз в неделю. А более двух третей родителей не против того, что их дети пьют газировку и сладкие пакетированные соки.

Где и как работает налог на сахар в газировке?

Специальный налог на сладкие газированные напитки действует во многих странах мира. Если говорить о Европе, то, например в Латвии такой налог ввели почти 20 лет назад. В Польше налог на сахар появился 1 апреля 2021-го также начал действовать такой налог. Там производители платят по 0,15 евро за каждый литр сладкого напитка.

В Израиле налог на газировку ввели весной 2022 года. За напитки с содержанием сахара более 5 г на 100 г жидкости производители платят по 0,3 евро/л.

Такую же самую практику вводят и в Казахстане с 2023 года. Правда здесь налог сначала будет на уровне 20%, в 2024 году его повысят до 35%, а в 2025 – до 45%.

Что предлагают в Украине

Внести в список подакцизных товаров минеральные и газированные воды, в которые добавлен сахар или подсластители, предлагается в законопроекте № 9032.

Предполагается, что за каждые 25 г сахара или другого подсластителя на литр напитка производители должны уплачивать по 10 грн акциза. При этом на время действия военного положения, но не дольше, чем до конца 2023 года, будет введена льготная ставка в размере 5 грн за 25 грамм сахара на литр.

В литр обычной сладкой воды стандартно входит около 100 г сахара. Это значит, что полная ставка акциза для такого напитка составит 40 грн за литр, а льготная – 20 грн.

При этом в пояснительной записке к документу сказано, что меры налоговой политики, ведущие к увеличению розничной цены напитков, содержащих сахар, не менее чем на 20%, приведут к пропорциональному снижение потребления газированных напитков.

"Согласно исследованиям ВОЗ налогообложение подслащенных сахаром напитков имеет огромный потенциал в Украине, особенно благодаря его способности увеличивать налоговые поступления, одновременно увеличивая цены и уменьшая потребление подслащенных сахаром напитков".

Инициаторами законопроекта стали двое украинских парламентариев от запрещенной ныне в Украине партии ОПЗЖ — Анатолий Бурмич и Антонина Савицкая.

Отметим, что 20 февраля 2023 года документ был предоставлен депутатам Верховной Рады для ознакомления. О том, когда будут за него голосовать и будут ли вообще — пока неизвестно.

Ранее Фокус писал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины. Хотя еще в 2014 году в нашей стране ввели специальный военный сбор — налог для финансирования ВСУ в размере 1,5% от зарплаты.

Также Фокус рассказывал, что в Украине хотят внести изменения в Налоговый кодекс ради введения границы общей суммы депозитов физических лиц, которая не облагается налогом.